Slušaj vest

Pakistanska vojska ocenila je da je bivši premijer te zemlje Imran Kan "mentalno bolestan", nakon što je on to isto rekao za načelnika vojske.

Vojska je Kana optužila da koristi porodične posete u pritvoru, u kom se on nalazi od 2023. godine, za "napade na vojsku i širenje podela u zemlji".

Portparol vojske general-potpukovnik Ahmed Šarif Čaudri opisao je Kana kao "narcisa čije su političke ambicije postale toliko ekstremne da je verovao da, ako on nije na vlasti, ništa drugo ne bi trebalo da postoji".

Čaudri je na konferenciji za novinare rekao da se ljudi koji se sastaju sa Kanom u zatvoru koriste "za širenje trovanja protiv vojske". ; Kan je dan ranije na Iksu nazvao načenika vojske generala Asima Munira "mentalno nestabilnom osobom" i optužio ga za moralni pad koji je izazvao potpuni kolaps Ustava i vladavine prava u Pakistanu.

Foto: AP / Burhan Ozbilici

On se u zatvoru nalazi od 2023. godine po optužbama za korupciju, a on tvrdi da je sa suprugom pritvoren po izmišljenim optužbama, kao i da je u samici podvrgnut psihološkom pritisku.

Čaudri je povezao Kana sa napadima na vojne objekte 9. maja 2023. godine, uključujući i sedište vojske u Ravalpindiju, a nakon njegovog hapšenja je više hiljada njegovih pristalica upalo u više vojnih baza, za koje je Kan negirao odgovornost.

Čaudri je dodao da je na civilnoj Vladi, a ne na vojsci da odluči da li Kanovu stranku, koja je sada u opoziciji, treba zabraniti ili ne. ; On je opisao navodne antivojne poruke bivšeg premijera kao problem nacionalne bezbednosti.

Kan je smenjen glasanjem o nepoverenju u aprilu 2022. godine.