Slušaj vest

Indija i Rusija su se dogovorile o sveobuhvatnom programu ekonomske saradnje sa ciljem da se do 2030. godine dostigne 100 milijardi dolara bilateralne trgovine, izjavio je danas indijski premijer Narendra Modi posle razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Inicijativa, najavljena tokom Putinove prve posete Indiji od početka rata u Ukrajini, ima za cilj značajno proširenje trgovinskih odnosa izvan poslova sa naftom i oružjem. Putin je juče stigao u dvodnevnu posetu najmnogoljudnijoj zemlji sveta.

Modi je napomenuo da obe zemlje rade na sporazumu o slobodnoj trgovini između Indije i Evroazijske ekonomske unije, koju predvodi Rusija, a koja takođe uključuje Jermeniju, Belorusiju, Kazahstan i Kirgistan.

1/5 Vidi galeriju Vladimir Putin Narendra Modi Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin

Indija održava odnose sa Moskvom i Zapadom

Putin vidi ekonomsko grupisanje kao efikasno sredstvo protiv zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Do sada je Indija zauzela pragmatičan stav o sukobu, nastavljajući da održava dobre odnose i sa Moskvom i sa Zapadom.

Indija pokriva većinu svojih potreba za sirovom naftom iz ruskog uvoza i uvozi veliki deo svoje vojne opreme iz Rusije. Moskva koristi profit od prodaje nafte za finansiranje rata, na čiji kraj se Modi poziva.