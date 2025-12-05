Slušaj vest

Indija i Rusija su se dogovorile o sveobuhvatnom programu ekonomske saradnje sa ciljem da se do 2030. godine dostigne 100 milijardi dolara bilateralne trgovine, izjavio je danas indijski premijer Narendra Modi posle razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Inicijativa, najavljena tokom Putinove prve posete Indiji od početka rata u Ukrajini, ima za cilj značajno proširenje trgovinskih odnosa izvan poslova sa naftom i oružjem. Putin je juče stigao u dvodnevnu posetu najmnogoljudnijoj zemlji sveta.
Modi je napomenuo da obe zemlje rade na sporazumu o slobodnoj trgovini između Indije i Evroazijske ekonomske unije, koju predvodi Rusija, a koja takođe uključuje Jermeniju, Belorusiju, Kazahstan i Kirgistan.

Vladimir Putin Narendra Modi Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin

Indija održava odnose sa Moskvom i Zapadom

Putin vidi ekonomsko grupisanje kao efikasno sredstvo protiv zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Do sada je Indija zauzela pragmatičan stav o sukobu, nastavljajući da održava dobre odnose i sa Moskvom i sa Zapadom.

Indija pokriva većinu svojih potreba za sirovom naftom iz ruskog uvoza i uvozi veliki deo svoje vojne opreme iz Rusije. Moskva koristi profit od prodaje nafte za finansiranje rata, na čiji kraj se Modi poziva.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaINDIJSKI PREMIJER PREKRŠIO PROTOKOL PRILIKOM DOČEKA PUTINA: Kremlj hitno reagovao, ovaj gest sve iznenadio! (VIDEO, FOTO)
103 AP Alexander Kazakov.jpg
PlanetaEVROPA NEMA SVETLU BUDUĆNOST: "Putin razgovara o razvoju, mi Evropljani o oružju!
101 EPA Alexander Kazakovsputnikkremli.jpg
PlanetaPUTIN STIGAO U INDIJU: Ruski predsednik se sreo s premijerom Modijem (VIDEO, FOTO)
102 AP Alexander Kazakov.jpg
PlanetaKAKVA UKRAJINA, OVO JE TRENUTNO GLAVNA PUTINOVA MISIJA! Bili su siguran izvor ratnih dolara za Ruse, onda se Tramp umešao i sve upropastio, sad sledi PREOKRET?
Narendra Modi Vladimir Putin Donald Tramp
PlanetaPUTIN KROZ SMEH ODGOVORIO NA PITANJE O LEGENDARNOJ FOTOGRAFIJI! Sve je u metaforama - pitali ga za "ZMAJA I MEDVEDA", on uzvratio: "To je rekao Si Đinping"
Vladimir Putin Donald Tramp 23 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg