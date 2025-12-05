Slušaj vest

Nemački parlament, Bundestag, glasao je za uvođenje dobrovoljne vojne službe, u potezu usmerenom na jačanje nacionalne odbrane nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Ovo označava značajnu promenu u nemačkom pristupu vojsci i sledi napor kancelara Fridriha Merca da stvori najjaču konvencionalnu vojsku u Evropi. Promena znači da će svim osamnaestogodišnjacima u Nemačkoj od januara 2026. godine biti poslat upitnik sa pitanjem da li su zainteresovani i spremni da se pridruže oružanim snagama. Obrazac će biti obavezan za muškarce, a dobrovoljan za žene.

Učenici u školama širom Nemačke rekli su da će se u petak pridružiti štrajkovima u čak 90 gradova kako bi protestovali protiv ovog poteza. Mnogi mladi Nemci se ili protive novom zakonu ili su skeptični.

„Ne želimo da provedemo pola godine svog života zatvoreni u kasarnama, obučavajući se u vežbama i poslušnosti i učeći da ubijamo“, napisali su organizatori protesta u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. „Rat ne nudi nikakve izglede za budućnost i uništava naše izvore prihoda.“

1/8 Vidi galeriju Protesti u Nemačkoj protiv uvođenja dobrovoljnog vojnog roka Foto: Markus Schreiber/AP

Samo u Hamburgu, očekivalo se da će se oko 1.500 ljudi pridružiti protestima, a direktori škola upozorili su roditelje da ne izvode decu iz škole tog dana. Nemački poslanici su glasali sa 323 glasa za i 272 protiv da podrže promenu, čime je njihova zemlja postala poslednja evropska zemlja koja je uvela neki oblik revidirane vojne službe. Prošlog meseca, Francuska je saopštila da uvodi 10 meseci dobrovoljne vojne obuke za 18-godišnjake i 19-godišnjake.

Vlada kaže da će vojna služba biti dobrovoljna što je duže moguće, ali od jula 2027. godine svi 18-godišnji muškarci moraće da obave lekarski pregled kako bi se procenila njihova sposobnost za eventualnu vojnu službu. Univerzalni lekarski pregledi su bili neophodni, rekao je ministar odbrane Boris Pistorijus, kako u slučaju napada Nemačka ne bi gubila vreme utvrđujući „ko je operativno sposoban kao zaštitnik domovine, a ko nije“.

1/6 Vidi galeriju Nemačka vojska na vojnim vežbama u Litvaniji. Stiglo je više od 1.000 vojnih i borbenih vozila Bundesvera, kao i veliki broj nemačkih vojnika. Foto: JENS BUTTNER / AFP / Profimedia, Jens Büttner/DPA, Jens Büttner/DPA

Nemačke oružane snage, Bundesver, trenutno imaju oko 182.000 vojnika, a Pistorijus želi da poveća taj broj za 20.000 tokom naredne godine. Dugoročni cilj je da se broj poveća do početka 2030-ih na 260.000, uz približno 200.000 rezervista, kako bi se ispunili novi ciljevi NATO snaga i ojačala nemačka odbrana.