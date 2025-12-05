Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovo je odbacio optužbe za korupciju koje su protiv njega podignute, nazivajući ih "idiotskim" i tvrdeći da su motivisane političkim interesima.

U video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Netanjahu je rekao da su optužbe zasnovane na besmislenim detaljima poput poklona koje je navodno primio, uključujući plišanu igračku Duška Dugouška koju je njegov sin dobio pre 29 godina, a koju je držao u ruci tokom obraćanja, kao i cigarete koje mu je navodno poklonio prijatelj.

"Želite da znate o čemu se radi na ovom suđenju? Ovde se radi o Dušku Dugoušku i cigarama. To je apsolutno smešno", rekao je Netanjahu, dodajući da je slučaj samo pokušaj tužilaca da ga "smene" sa funkcije.

On je dodao da su istrage protiv njega koje, kako je naveo, traju već šest godina "besmislene". "Optužbe su smešne. I ceo ovaj proces je farsa koja mnogo košta državu", istakao je predsednik izraelske vlade.

Netanjahu se suočava sa optužbama za tri slučaja korupcije, a suđenje traje već nekoliko godina. On je, kao prvi izraelski premijer koji se suočava sa pravnim postupcima dok je još na vlasti, tražio pomilovanje od predsednika Izraela Isaka Hercoga.

Više od 40 odsto Izraelaca protivi se bilo kakvom pomilovanju premijera, prema nedavno sprovedenim istraživanjima javnog mnjenja.