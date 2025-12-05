Slušaj vest

Grčka policija je u petak ispalila suzavac na poljoprivrednike koji su pokušavali da blokiraju glavni pristupni put međunarodnom aerodromu u Solunu, dok su protesti eskalirali zbog kašnjenja u isplati poljoprivrednih subvencija koje je podržala Evropska unija.

Ljuti poljoprivrednici rasporedili su hiljade traktora i drugih poljoprivrednih vozila na graničnim prelazima i ključnim tačkama duž autoputeva širom zemlje, periodično zaustavljajući saobraćaj i preteći da će potpuno blokirati puteve, kao i aerodrome i luke.

Protest poljoprivrednika u Grčkoj, sukob sa policijom Foto: ELIAS MARCOU/ANA-MPA

Između 200 i 300 poljoprivrednika sa više od 100 traktora blokiralo je jedan od puteva u blizini aerodroma u severnom gradu Solunu.

Manja grupa je koristila traktore u pokušaju da probije policijski kordon i blokira glavni pristupni put aerodromu, što bi sprečilo putnike da uđu ili izđu iz objekta.

(Kurir.rs/Euronews/Prenela: M.V.)

