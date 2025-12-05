GRČKA POLICIJA SUZAVCEM RASTERALA BLOKADU POLJOPRIVREDNIKA: Pokušali da zatvore put do aerodroma, usledio ŽESTOK OBRAČUN sa organima reda! (FOTO)
Grčka policija je u petak ispalila suzavac na poljoprivrednike koji su pokušavali da blokiraju glavni pristupni put međunarodnom aerodromu u Solunu, dok su protesti eskalirali zbog kašnjenja u isplati poljoprivrednih subvencija koje je podržala Evropska unija.
Ljuti poljoprivrednici rasporedili su hiljade traktora i drugih poljoprivrednih vozila na graničnim prelazima i ključnim tačkama duž autoputeva širom zemlje, periodično zaustavljajući saobraćaj i preteći da će potpuno blokirati puteve, kao i aerodrome i luke.
Između 200 i 300 poljoprivrednika sa više od 100 traktora blokiralo je jedan od puteva u blizini aerodroma u severnom gradu Solunu.
Manja grupa je koristila traktore u pokušaju da probije policijski kordon i blokira glavni pristupni put aerodromu, što bi sprečilo putnike da uđu ili izđu iz objekta.
(Kurir.rs/Euronews/Prenela: M.V.)