Japanska vlada planira da osnuje nacionalni obaveštajni biro u julu iduće godine u sklopu reforme obaveštajnih službi, piše japanski dnevni list Džapen tajms pozivajući se na više neimenovanih izvora iz vlade Japana i vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP).

Oni su potvrdili da će u januaru iduće godine na redovnom zasedanju parlamenta vlada podneti odgovarajuće zakone, kao prvi korak inicijative premijerke Sanae Takaiči za reformu obaveštajnih službi.

Predviđeni biro biće formiran nadogradnjom postojeće Kancelarije za obaveštajne i istraživačke poslove kabineta premijera. On će objedinjavati informacije od obaveštajnih odeljenja vladinih tela, kao što su ministarstvo spoljnih poslova, ministarstvo odbrane, Nacionalna policijska agencija i Agencija za javnu bezbednost i obaveštajne poslove.

Novi biro će imati isti značaj kao i Nacionalna bezbednosna agencija, koja nadgleda spoljnu i bezbednosnu politiku, i imaće ovlašćenje da naloži ministarstvima i agencijama da dostave informacije.

Postojeći Odbor za obaveštajne poslove kabineta premijera Japana biće promenjen u nacionalni obaveštajni savet, koji će uključivati premijera i nadležne ministre. Rad na osnivanju novog biroa predviđen je koalicionim sporazumom LDP i Japanske partije inovacija.

Sporazum takođe uključuje osnivanje spoljne obaveštajne agencije i organizacije za obuku obaveštajnog osoblja do kraja fiskalne 2027. godine, kao i brzo usvajanje zakona o sprečavanju špijunaže.