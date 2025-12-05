Slušaj vest

Predsednik FIFA Đani Infantino dodelio je svoju prvu FIFA nagradu za mir „bliskom prijatelju“ Donaldu Trampu na žrebu za Svetsko prvenstvo 2026. u petak u Vašingtonu.

Tramp je nagradu primio oko 30 minuta nakon početka blistavog nastupa ovde u Kenedi centru, pre žrebanja timova u grupe za Svetsko prvenstvo za turnir sledećeg leta u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

„Ovo je zaista jedna od najvećih počasti u mom životu“, rekao je Tramp na sceni, pored Infantina. „I pored nagrada... spasili smo milione i milione života.“

Nagrada - koju je FIFA objavila prošlog meseca bez prethodnog odobrenja svog odbora, Saveta FIFA - uvedena je „kako bi se nagradili pojedinci koji su preduzeli izuzetne i izvanredne akcije za mir i time ujedinili ljude širom sveta“, navodi se u saopštenju FIFA.

Utešna nagrada za Trampa?

Vreme objavljivanja, nejasnoća procesa i kriterijuma, kao i Infantinov snažan odnos sa Trampom, naveli su mnoge da pretpostave da je nagrada stvorena u suštini kao utešna nagrada za Trampa nakon što je američki predsednik preskočen u izboru za Nobelovu nagradu za mir, najprestižniju nagradu te vrste na svetu.

Nobelova nagrada se dodeljuje svake godine više od jednog veka osobi koja je, rečima svog osnivača, „uradila najviše ili najbolje za bratstvo među narodima, za ukidanje ili smanjenje stalnih vojski i za održavanje i promociju mirovnih kongresa“. Njenog dobitnika bira Norveški Nobelov komitet prema utvrđenom procesu nominacija, pregleda i glasanja. 2025. godine, dodeljena je venecuelanskoj opozicionoj liderki Mariji Korini Mačado.

FIFA, s druge strane, nikada nije objavila nominacije. Portparoli FIFA, kada su pitani, nisu hteli da kažu kako ili ko će izabrati dobitnika.

U saopštenju za javnost kojim se najavljuje osnivanje nagrade, FIFA je navela da će se Nagrada za mir dodeljivati godišnje „pojedincima koji su, svojom nepokolebljivom posvećenošću i posebnim akcijama, pomogli da se ljudi širom sveta ujedine u miru i stoga zaslužuju posebno i jedinstveno priznanje“.