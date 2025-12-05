Slušaj vest

Objavljena je nova epizoda indijske političke animirane serije „So Sorry“ (Toliko mi je žao), u kojoj se pojavljuje indijski premijer Narendra Modi kako vozi motocikl dok ruski predsednik Vladimir Putin sedi u prikolici.

Kasnije menjaju mesta i Putin seda za volan.

Voze motocikl pored naftnog postrojenja i pevaju popularnu indijsku pesmu o prijateljstvu. U videu se takođe prikazuju protivvazdušni raketni sistemi S-400 koje je Rusija isporučila Indiji, a koji su prikazani kao deo pejzaža pored naftne infrastrukture.

U pozadini se vide dve benzinske pumpe - jedna sa natpisom „Rusija“, druga sa natpisom „SAD“. Pored američke pumpe stoji predsednik SAD Donald Tramp, posmatrajući Putina i Modija na motociklu.

U sledećem kadru, Modi toči gorivo na pumpi sa natpisom „Rusija“. Modi skida Trampovu kapu. Putin i Modi nastavljaju vožnju, dok ljutiti Tramp ostaje da stoji na pumpi. Seriju „So Sorry“ proizvodi nedeljnik India Today, najšire distribuirani časopis na engleskom jeziku u Indiji.

Indija Tudej je juče emitovao intervju sa Putinom, koji je u dvodnevnoj poseti Indiji. Putin je danas rekao da je Rusija spremna da nastavi neprekidno snabdevanje Indije gorivom. Indija je važno tržište za rusku naftu od njene potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine i zapadnih sankcija koje su usledile.

Putin je takođe rekao da je tokom njegovog sastanka sa Modijem potpisano mnogo sporazuma usmerenih na jačanje saradnje između Rusije i Indije. „Rusija je pouzdan dobavljač nafte, gasa, uglja i svega što je potrebno za razvoj energetskog sektora Indije“, rekao je Putin Modiju tokom njegove posete Nju Delhiju.

„Spremni smo da nastavimo neprekidno snabdevanje gorivom brzorastuće indijske ekonomije“, dodao je.