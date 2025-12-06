Slušaj vest

Sejm poljskog parlamenta nije uspeo danas da nadglasa veto predsednika Karola Navrockog na novi zakon koji reguliše kriptovalute, a koji je vlada premijera Donalda Tuska usvojila, da sprovede evropsku direktivu, ali i u pokušaju da spreči finansiranje kriptovalutama ruskih hibridnih napada, špijuna i diverzija i sabotaža u Poljskoj i širom Evrope.

Za obaranje veta glasala su 243 poslanika, umesto potrebnih 261.

Tusk je poručio da Rusija koristi neregulisano tržište kriptovaluta u Poljskoj za finansiranje agenata, sabotaža i diverzija, ističući da „ruska mafija finansira vodeću firmu na tržištu kriptovaluta“.

Vlada je tražila hitnu regulaciju kako bi dobila instrumente kontrole nad delom tržišta na kojem deluju ruski, beloruski i drugi postsovjetski akteri.

Ministar finansija Andžej Domanjski upozorio je da oko 20% klijenata u Poljskoj gubi novac zbog zloupotreba na neregulisanom tržištu. On i vicepremijer Radoslav Šikorski optužili su predsednika da svojim vetom preuzima odgovornost za haos i moguće gubitke građana.

Pošto veto nije oboren, vlada mora da pronađe novi način da primeni EU direktivu. Lider Konfederacije Slavomir Mencen pozvao je na izradu kompromisnog zakona uz konsultacije s opozicijom i predsednikom.

