Tokom državne posete Kini, francuski predsednik Emanuel Makron se neočekivano odvojio od kineskog obezbeđenja i krenuo ka grupi studenata ispred Univerziteta Sečuan u Čengduu.

Snimak koji je objavio francuski kanal BFMTV prikazuje francuskog lidera kako trči ka grupi ljudi koji stoje u blizini, dok kineski policajci pokušavaju da ga sustignu.

Precizira se da se sve dogodilo tokom trećeg i poslednjeg dana Makronove državne posete Kini.

Ranije je francuski list "Depeš" objavio da je Loran Tuve, prefekt francuskog departmana Pa de Kale, otpušten nakon incidenta u kojem je francuski predsednik tokom posete gradu Aras u tom regionu bio primoran da pešači oko pola kilometra po kiši, nakon što je njegovu kolonu blokirala grupa poljoprivrednika koji su protestovali.

Kako navodi francuski list, kratka šetnja od oko 500 metara nije se dopala obezbeđenju Jelisejske palate, koje je smatralo da je Emanuel Makron u tom trenutku potencijalno bio u opasnosti.

Samo sedam meseci nakon dolaska na funkciju, Loran Tuve je smenjen, a ovu odluku je odobrio Savet ministara 26. novembra.

Na njegovo mesto imenovan je 2. decembra Fransoa-Gzavije Loš, blizak saradnik Emanuela Makrona, koji je prethodno obavljao istu poziciju u departmanima Tarn i Ero od 2023. godine.

Od 2017. do 2020. godine obavljao je i funkciju šefa kabineta aktuelnog predsednika Republike.