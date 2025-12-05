Slušaj vest

Međunarodni krivični sud (MKS) je izdao naloge za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina i još pet osoba zbog njihove navodne umešanosti u ratne zločine u Ukrajini.

Zamenik tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u Hagu Nažat Šamim Kan izjavila je danas da istraga tog suda o ruskoj invaziji na Ukrajinu ne može biti zaustavljena mirovnim pregovorima, već da bi je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija mogao odložiti.

"Ako imamo istragu, onda ćemo slediti sopstveni regulatorni okvir", rekla je Kan.

Kan je navela da pokušaji da se sprovede pravda treba da idu ruku pod ruku sa mirovnim naporima.

"Mora postojati mogućnost za odgovornost da bi mir bio trajan i održiv", rekla je Kan

profimedia0317935270-2.jpg
Foto: Profimedia

Dodala je da Savet bezbednosti UN može "zatražiti od suda da odloži slučaj tamo gde smatra da postoji prostor za mirovni sporazum".

Prema njenim rečima, to bi bilo samo "privremeno zaustavljanje" istrage.

Kremlj je više puta rekao da ne priznaje nadležnost tog suda i da smatra nalog ništavnim.

Nadžat Šamim Kan je jedna od devet članova osoblja MKS-a, uključujući šest sudija i glavnog tužioca suda, koje je američki predsednik Donald Tramp sankcionisao zbog sprovođenja istraga protiv američkih i izraelskih zvaničnika.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPUTIN MOŽE SLOBODNO DA PUTUJE U BUDIMPEŠTU NA SASTANAK S TRAMPOM: Evo zašto Mađarska neće postupiti po poternici Međunarodnog krivičnog suda!
Vladimir Putin
PlanetaPUTINA HAPSE UOČI SASTANKA SA TRAMPOM?! Oglasio se Međunarodni krivični sud, ruskom predsedniku preti zatvor! (FOTO)
putin AP Valeriy Sharifulin copy.jpg
PlanetaPOLJSKA PRETI HAPŠENJEM PUTINA: Varšava zabranjuje prelet za samit sa Trampom u Budimpešti
Vladimir Putin.jpg
PlanetaPUTIN NEĆE U RIM! Ako ode u Italiju, ruski predsednik bi mogao da bude UHAPŠEN!
2025-05-28 11_13_13-МИД России 🇷🇺 on X_ _💬 Президент В.В.#Путин участникам 13-й международной вст.png
PlanetaEVO ZAŠTO PUTIN NEĆE BITI UHAPŠEN NA ALJASCI: Ovo ne priznaju ni Amerika ni Rusija! SAD ukidaju i sankcije ruskom predsedniku
Vladimir Putin
PlanetaOVAKO NEŠTO BI ODJEKNULO PLANETOM, A KUVA SE: Iz zvanične Moskve poručili da će se tražiti alternativa za ICC! Spomenut i status Vladimira Putina!
ap-12-avg-1801.jpg