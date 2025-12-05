Slušaj vest

Prodaja teritorije Rusiji bila bi "neprihvatljiva" za Ukrajinu, izjavio je načelnik ukrajinske vojske general Aleksandar Sirski.

Sirski je u intervjuu za Skaj njuz naveo da "pravedan mir" može da se postigne jedino prekidom borbi duž trenutne linije fronta, posle čega bi usledili pregovori.

Optužio je Moskvu da koristi pokušaje posredovanja predsednika SAD Donalda Trampa kao "pokriće" dok ruske trupe nastavljaju ofanzivu.

"Neprihvatljivo da se jednostavno odreknemo teritorije, upravo zato se borimo", rekao je Sirski i dodao da bi svaki mir koji uključuje ustupanje teritorije bio "nepravedan i neprihvatljiv"

Načelnik je istakao da Ukrajina i dalje zavisi od zapadne vojne pomoći, posebno SAD, ali je rekao da se oslanja i na evropske saveznike u slučaju prekida američke podrške.

"Branimo ne samo sebe, već celu Evropu", naveo je Sirski.

Sirski je istakao da se "najžešće" borbe trenutno vode oko Pokrovska, Kupjanska, Limana i Guljajpolja., dok Ukrajina koristi i napade bespilotnim letelicama na rusku infrastrukturu, uključujući naftne objekte i vojne ciljeve.

"Nema pauze. Pod okriljem pregovora, neprijatelj pokušava da zauzme što više naše teritorije", upozorio je Sirski i dodao da Moskva ne pokazuje znake smanjenja ofanzivnih operacija.