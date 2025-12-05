Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp pokrenuo je novu stranicu za diskreditaciju medija pod nazivom "Medijski prestupnik nedelje".

Pod sloganom "Obmanjujuće. Pristrasno. Razotkriveno", nova stranica o medijskoj pristrasnosti na zvaničnom sajtu Bele kuće najnoviji je pokušaj Trampove administracije da diskredituje medije, umesto da podstiče pouzdano novinarstvo.

Na stranici se novinari i medijske kuće kritične prema Trampovim politikama etiketiraju kao "prestupnici", bez ikakve činjenične analize koja bi potkrepila tvrdnje o netačnom izveštavanju. Reporteri bez granica (RSF) pozvali su Belu kuću da odmah ukloni spornu stranicu, saopštila je ta organizacija.

Od 3. decembra, zvezde rubrike "Medijski prestupnik nedelje" su CBS News, The Boston Globe i The Independent, lažno optuženi za pogrešno prenošenje izjava predsednika Donalda Trampa. U takozvanoj "Dvorani srama" Bela kuća navodi i niz drugih medijskih izveštaja za koje tvrdi da su lažni, ali ne nudi nikakve konkretne dokaze za svoje optužbe.

Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACA POOL

Svaki članak svrstan je u jednu ili više kategorija, poput "Laž" ili "Levičarsko ludilo", što jasno otkriva sirovi politički ton stranice koja se finansira novcem poreskih obveznika.

Posetioce stranice dočekaće i "Lista" koja rangira medije za koje Bela kuća tvrdi da opetovano netačno izveštavaju. Na vrhu liste od samog početka je The Washington Post, a slede ga MSNBC (nedavno preimenovan u MS NOW), CBS News, CNN, The New York Times, Politico i The Wall Street Journal. Ovaj odeljak koristi grafike koje oponašaju profesionalno podatkovno novinarstvo, ali se temelje na vrlo upitnim podacima, što je taktika "pranja informacija" koju sve češće koriste autoritarni režimi.

"Rat Trampove Bele kuće protiv slobode štampe postaje sve razdražljiviji. Sam Tramp je oduvek bio sklon vređanju, a sada njegov komunikacijski tim zloupotrebljava javne resurse za pokretanje političkih napada na štampu. Njegova administracija je tokom protekle godine dosledno radila na nagrizanju slobode štampe i pristupa informacijama na konkretne i duboko štetne načine", izjavio je Klejton Vimers, izvršni direktor RSF-a za Severnu Ameriku.

Tramp pojačava napade na novinarke

"Dvorana srama" samo je poslednja eskalacija u dugogodišnjim napadima Donalda Trampa na američke medije. Dolazi nakon tužbi protiv The Wall Street Journala i The New York Timesa, kao i vansudskih nagodbi sa medijskim kućama Dizni i Paramaunt. Predsednik je poznat po agresivnim i uvredljivim reakcijama kada mu novinari, a posebno novinarke, postavljaju kritična pitanja.

Tako je sredinom novembra vikao na reporterku Bloomberga Ketrin Luci, govoreći joj: "Tiho! Tiho, svinjo", nakon što ga je pitala o dokumentima vezanim za preminulog se*sualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Donald Tramp Foto: Jacquelyn Martin/AP

Tiskovna sekretarka Bele kuće Karolin Levit branila je Trampovu izjavu, tvrdeći da predsednik "razotkriva lažne vesti kada ih vidi i frustriran je novinarima koji šire lažne informacije".

Napadi su se nastavili. Tramp je 26. novembra dopisnicu New York Timesa nazvao "trećerazrednom novinarkom koja je ružna iznutra i spolja". Samo dan kasnije, novinarku CBS-a Nensi Kords upitao je da li je "glupa osoba" dok ga je ispitivala o proverama Avganistanaca kojima je odobren ulazak u SAD nakon pada Kabula 2021. godine.

Autoritarne metode za slabljenje štampe

Uvrede su samo deo Trampovih napada na medije. Njegova administracija, po uzoru na autoritarne režime, namerno koristi instrumente državne moći kako bi naštetila medijskim kućama koje smatra nepoželjnima. Na njegov podsticaj američki Kongres smanjio je milijarde dolara državnih sredstava za National Public Radio (NPR) i Public Broadcasting Service (PBS).

Tramp je takođe radikalno smanjio finansiranje stranih emitera Voice of America (VOA) i Radio Free Europe/Radio Liberty, prenosi Index.

Zbog toga su stotine zaposlenih otpuštene ili poslate na neplaćeni odmor, čime su presušili ključni nezavisni izvori informacija u zatvorenim autoritarnim državama. RSF je zajedno sa zaposlenima VOA podneo tužbu protiv te odluke, a konačna presuda se još čeka.