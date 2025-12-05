Slušaj vest

Posle nove strategije koja stiže iz Amerike, sasvim se legitimno nameće pitanje: Da li je na delu udaljavanje od Evropske unije?

Nova američka strategija nacionalne bezbednosti poziva na „negovanje otpora“ u Evropi, upozoravajući da Stari kontinent podriva demokratiju, da blokira mir u Ukrajini i suočava se sa „civilizacijskim brisanjem“ zbog visoke migracije i pada stope nataliteta.

Dokument ima 33 stranice i podvlači radikalnu preorijentaciju američke spoljne politike i ističe ideološki jaz koji se otvorio između Vašingtona i njegovih tradicionalnih evropskih saveznika. Piše:”Dani kada su SAD podupirale čitav svetski poredak poput Atlasa, su prošli.

Intrigantna je i vest sa sastanka zvaničnika Pentagona “da Vašington još nije zadovoljan napretkom koji je Evropa ostvarila u jačanju svojih odbrambenih sposobnosti, te da ukoliko ne ispune rok do 2027. SAD mogu prestati da učestvuju u nekim NATO mehanizmima koordinacije odbrane”.

O ovoj temi govorili su gosti Usijanja: prof. Miloš Laban, geopolitički analitičar, Marko Matić, izvšrni direktor Centra za odgovorne medije i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

Miloš Laban Foto: Kurir Televizija

- Počelo je još pre američkih izbora, kada su se evropski saveznici okrenuli protiv Trampa i kada su radili na tome da ne bude izabran. To je jedno činjenično stanje. Svaki predsednik objavljuje svoju strategiju a njegova je na bazi realnih činjenica. Realno je da su se Putin i Tramp dogovorili još u prethodnom mandatu. Najava svoje politike koji je dao 2017. godine je realizovana. Govorio je da Amerika ne treba da postavlja strane vlade - kaže Laban i dodaje:

- Vojni pokreti prema Venecueli kažu da je interesne zona Severna i Južna Amerika, i neće gledati sa radošću mešanje drugih ljudi. Ruska Federacija po njemu ima prioritet u odnosu na Evropu. SAD gleda da se izvuče iz svih bezbednosnih garancija prema Evropi, da što manje budu angažovanii da što manje budu u opasnosti ako dođe do zaoštravanja sa Rusijom, ne žele da budu u to uvučene.

Redefinisanje američke geopolitike

Đokić tvrdi da se ne radi o udaljavanju Evopske unije od Amerike:

- On nije veliki pobornik Evropske unije, tako da se radi o redefinisanju globalne američke politike. Centar sveta je do sada bila Evropa i sve se delilo na zapad i na istok. Ovo je prvi put da poslednjih 200 godina zapad ima izazivača a to je Kina. Tramp kaže i da bliski istok više nije bitan za Amerikance, a kamoli nešto drugo. Tramp kaže da je njihov nacionalni interes da Evropa bude bezbedna od ljudi sa strane. On nigde ne pominje Rusiju, već Kinu i Bliski istok. Rekao je da je za osam meseci uspeo da spreči osam ratova.

Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

- Pominje i da je uspeo da spreči rat između Srbije i Kosova. Ja ne znam šta je tu uspeo on da spreči. Takođe navodi se da Amerika mora da spreči da bilo koja druga zemlja dominira u energetici.

Dva geopolitička izazova Amerike

Matić ističe da SAD prilagođava resurse novim geopolitičkim izazovima, a jasno je još u raspravama naučne zajednice SAD-a da postoje dva geopolitička izazova - Kina i Rusija:

- Kina ima 1.400.000.000 stanovnika u Indopacifičkom regionu, ona je najveći izazivač američkoj dominaciji. Imamo Rusiju, koju smo ranije mislili da možemo da inkorporiramo u bezbednosni okvir od Lisabona do Vladivostoka, da bude na našoj strani u odmiranju snaga sa Kinom u budućnosti, ali pokazalo se da to nije moguće. Mislili su da će Rusija biti protiv Kine. Drugi izazivač im je Rusija. SAD ne može da pokrivaju oba ta krila i zato su želeli da podele posao Evropljanima kojih ima 450 miliona, žele da se Evropljani sami bore protiv 140 miliona Rusa - kaže Matić i dodaje:

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

- Amerika jeste Evropu spasila 1945. godine od prodora komunizma. Zajedno su iznele Hladni rat, pre svega, na američkim plećima. Pobedili u Hladnom ratu. Kada se završio Hladni rat, Evropska unija nije preuzela bezbednosnu agendu da poveća bezbednosne troškove, uništila je odbrambeni sektor. Takođe ušli su u trgovinske odnose sa Rusijom, a ne sa Sjedinjenim američkim državama. I kad je Rusija postala bezbednosni izazov, oni opet zovu Ameriku da brani Evropu. Čekajte, vas ima 450 miliona, imate osam puta veći BDP od Rusije.

EU sama sebi uvela sankcije

Laban dodaje i da postoje određeni dogovori između američkog predsednika Donalda Trampa i Putina, a najbitniji je oko Arktika:

- Dogovrili su se o ekslopataciji Arktirka vrednoj 2300 milijardi dolara. SAD nemaju problem koji ima Evropska unija. Evropska unija ima prerađivačke kapacitete, međutim, nema ni sirovine ni jeftine energente jer je sama sebi pucala u nogu kada je uvela sankcije Rusiji. Sad se tu plaća cena neozbiljnih poteza jedne velike zajednice. Pored same Ukrajine, koja je devastirana, i Evropska unija je bila na udaru, mada se oni nisu snašli.

Šta je u dokumentu na 33 strane?

Dokument od 33 stranice podvlači radikalnu preorijentaciju američke spoljne politike pod Trampom, uzdižući kao njen primarni cilj dominaciju SAD na zapadnoj hemisferi u ažuriranoj verziji Monroove doktrine.

- Dani kada su SAD podupirale čitav svetski poredak poput Atlasa su prošli - piše u strategiji.

U dokumentu se takođe ističe ideološki jaz koji se otvorio između Vašingtona i njegovih tradicionalnih saveznika i evropski kontinent prikazuje kao onaj gde je "ekonomski pad zasenjen stvarnom i oštrijom perspektivom civilizacijskog brisanja".

U direktnom izazovu upućenom EU kaže se da bi Amerika trebalo da "neguje otpor trenutnoj putanji Evrope unutar evropskih nacija".

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Ross D. Franklin/AP, John Locher/AP

Takođe se hvali rastući politički uticaj evroskeptičnih ultradesničarskih stranaka, čiji bi dolazak na vlast u prestonicama EU, po mišljenju FT, mogao da ugrozi budućnost evropskog bloka.

- Američka diplomatija treba da nastavi da se zalaže za istinsku demokratiju, slobodu izražavanja i neopravdano slavljenje individualnog karaktera i istorije evropskih nacija. Amerika ohrabruje svoje političke saveznike u Evropi da promovišu ovaj preporod duha, a rastući uticaj patriotskih evropskih stranaka zaista daje razlog za veliki optimizam - navodi se u strategiji.

TRAMP OKRENUO AMERIČKU STRATEGIJU PROTIV EVROPE - NAPRAVLJENA OZBILJNA GREŠKA! Stručnjaci objasnili: Uništen odbrambeni sektor, načinili niz neozbiljnih poteza Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs