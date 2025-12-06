Slušaj vest

Administracija Donalda Trampa je izjavila da se Evropa suočava sa "civilizacijskim brisanjem" u naredne dve decenije kao rezultat migracija i integracije u EU.

U strateškom dokumentu se navodi da SAD moraju "podstaći otpor" unutar kontinenta prema "trenutnoj evropskoj putanji".

Ovaj politički dokument, koji eksplicitno izražava podršku Vašingtona evropskim krajnje desničarskim nacionalističkim strankama, predstavljen je kao "putna mapa za osiguravanje da Amerika ostane najveća i najuspešnija nacija u ljudskoj istoriji i dom slobode na Zemlji".

Podrška krajnjoj desnici i teorijama zavere

U dokumentu od 33 stranice, koji sadrži Trampov potpisani uvod, navodi se da je Evropa u ekonomskom padu, ali da su njeni "pravi problemi još dublji". Među njima se ističu "aktivnosti EU koje podrivaju političku slobodu i suverenitet, migracione politike koje transformišu kontinent, cenzura slobode govora i suzbijanje političke opozicije i gubitak nacionalnih identiteta".

Pogled na svet "Amerika na prvom mestu" koji razotkriva u velikoj meri se oslanja na rasističku teoriju zavere "Velike zamene", tvrdeći da nekoliko zemalja rizikuje da postanu "većinski neevropske" i da se Evropa suočava sa "stvarnom i surovom perspektivom civilizacijskog uništenja". U tekstu se dodaje: "Ako se trenutni trendovi nastave, kontinent će biti neprepoznatljiv za 20 godina ili manje".

Stoga, američka politika mora da uključuje "podsticanje otpora trenutnoj evropskoj putanji unutar evropskih zemalja". Dokument ističe jasno slaganje Trampove administracije sa evropskim krajnje desničarskim nacionalističkim strankama, čiji "rastući uticaj... daje razlog za veliki optimizam". Primer bliskih veza je poseta visokog zvaničnika nemačke Alternative za Nemačku (AfD) Beloj kući u septembru radi sastanaka sa visokim američkim zvaničnicima.

Oštar odgovor iz Nemačke

Reagujući na objavljivanje dokumenta, nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful rekao je da SAD ostaju ključni bezbednosni saveznik, ali da "pitanja slobode izražavanja ili organizacije naših slobodnih društava" ne spadaju u tu kategoriju.

"Verujemo da smo sposobni da u budućnosti potpuno sami razgovaramo o ovim pitanjima i da nam nisu potrebni spoljni saveti", rekao je on.

Kritika evropskog stava o Ukrajini

Dok Tramp teži okončanju rata u Ukrajini što bi verovatno koristilo Rusiji, dokument optužuje Evropljane za slabost. Uprkos "značajnoj prednosti u tvrdoj moći", navodi se, mnogi na kontinentu "Rusiju smatraju egzistencijalnom pretnjom".

Naglašava se da je "ključni interes SAD da pregovaraju o brzom prekidu neprijateljstava u Ukrajini", ali da se Vašington "nalazi u sukobu sa evropskim zvaničnicima koji imaju nerealna očekivanja od rata, smeštena u nestabilnim manjinskim vladama, od kojih mnoge gaze osnovne principe demokratije kako bi suzbile opoziciju".

Objavljivanje dokumenta usledilo je samo nekoliko sati nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron navodno upozorio svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da bi SAD mogle "izdati Ukrajinu po pitanju teritorije, bez jasnoće o bezbednosnim garancijama".

Ideološka pozadina i kontradiktorne poruke

Suština američkog teksta podseća na raniji ideološki napad na Evropu koji je izveo potpredsednik Dž. D. Vens na ovogodišnjoj Minhenskoj konferenciji o bezbednosti. Uprkos oštrim kritikama, dokument priznaje da Evropa ostaje "strateški i kulturno vitalna" za Sjedinjene Države i da je Americi "potrebna jaka Evropa". Zaključuje se dodajući da Vašington želi da "sarađuje sa usaglašenim zemljama koje žele da obnove svoju nekadašnju veličinu".