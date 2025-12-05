Slušaj vest

Dramatičan slučaj dogodio se u Nemačkoj, a veruje se da je sve pokrenuo obrok od belog pasulja i slanine. Naime, žena (59) iz Felberta u okrugu Metman završila je u pritvoru jer je, kako kažu istražitelji, navodno poslužila svom otuđenom mužu jelo otrovano biljkom jedić.

Policija u Metmanu i kancelarija javnog tužioca u Vupertalu izvestili su u petak da se protiv žene vodi istraga zbog pokušaja ubistva. Muškarac (56), od kojeg je ova žena razdvojena, preživeo je navodno trovanje.

Muškarac je početkom novembra prebačen u bolnicu sa simptomima trovanja opasnim po život nakon što je imao jako povraćanje i bolove u stomaku. On je izgubio svest i morao je da bude stavljen u medicinski indukovanu komu. Nakon lečenja, njegovo stanje se stabilizovalo i otpušten je nekoliko dana kasnije.

Prema istrazi, trag je vodio do 59-godišnje supruge: navodno mu je prethodno pripremila beli pasulj sa slaninom. Štaviše, policija je dobila dojavu da je žena pretila da će otrovati muškarca pre zločina.

Toksikološki izveštaj je konačno pružio odlučujući nalaz: biljni toksin akonitin, dobijen iz biljke monkshood odnosno jedić, otkriven je u sadržaju želuca, krvi i ostacima hrane. Čak i najmanje količine mogu biti fatalne.

Nakon pretraga i analize mobilnih telefona, potvrđena je jaka sumnja protiv otuđene supruge. Tvrdi se da je ona pripremila otrovanu večeru uz pomoć prijateljice istih godina iz Bavarske i dala je 56-godišnjaku da jede.

Policija je uhapsila ženu (59) prošle nedelje zbog sumnje na pokušaj ubistva i sada je u pritvoru. Poternica je izdata i za njenom prijateljicom zbog sumnje na pomaganje i podržavanje pokušaja ubistva – i ona je sada u pritvoru.