Američki predsednik Donald Tramp dobio je FIFA nagradu za mir tokom žreba za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine. Nagradu mu je urušio predsednik FIFA Đani Infantino sa kojim je i došao, a američki predsednik se obratio nakon dobijanja plakete.

"Ovo je jedna od najvećih časti u mom životu. Bilo je toliko različitih ratova koje smo okončali, u nekim slučajevima čak i pre nego što su oni izbili", ocenio je američki predsednik.

Nagrada - koju je FIFA objavila prošlog meseca bez prethodnog odobrenja svog odbora, Saveta FIFA - uvedena je „kako bi se nagradili pojedinci koji su preduzeli izuzetne i izvanredne akcije za mir i time ujedinili ljude širom sveta“, navodi se u saopštenju FIFA.

