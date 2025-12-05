Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa će proširiti zabranu odnosno ograničenje ulaska u tu zemlju sa građana 19 na građane više od 30 zemalja, rekla je američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

Ovakve mere su najavljene pošto je jedan muškarac iz Avganistana optužen da je u Vašingtonu pucao na dva pripadnika Nacionalne garde SAD. Jedan od njih je preminuo, drugi je ranjen. Uhapšeni Avganistanac, koji je emigrirao u Ameriku posle njenog povlačenja iz njegove zemlje 2021. godine izjasnio se da nije kriv.

Prethodno je u junu republikanska administracija SAD zabranila ulazak u SAD građanima iz 12 zemalja i ograničila pristup za građane iz još sedam. Nakon napada na gardiste, mere prema ovim zemljama su pooštrene, a među njima su Avganistan, Somalija, Iran i Haiti.

Neboderi u Njujorku
Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

Noem je ove sedmice preko društvenih mreža najavila obuhvatanje građana još zemalja, a jutros je razgovoru sa voditeljkom Foks njuz kanala Lorom Ingram dodala da predsednik Tramp razmatra koje će zemlje biti dodate na spisak. Nove detalje nije iznela, osim što je rekla da će takvih zemalja biti „preko 30“.

Ingram je pitala Noem da li se zabrana putovanja proširuje na 32 zemlje i koje će zemlje biti dodate na sadašnjih 19.

„Ne bih preciznije sa brojkama, ali je preko 30. A predsednik nastavlja sa razmatranjem“, rekla je Noem.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost nije odgovorilo na poslata novinarska pitanja kada bi ažurirana zabrana putovanja mogla da stupi na snagu i koje zemlje bi bile uključene.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaAMERIKA NAJAVILA NOVE ZABRANE ZA PUTNIKE IZ "PROKLETIH ZEMALJA": Trampova administracija pooštrava politiku, evo ko je na udaru
Kristi Noem.jpg
PlanetaSAD ĆE MOĆI DA ODBIJU IZDAVANJE VIZA ZBOG GOJAZNOSTI! U fokusu još i kardiovaksularne bolesti, kancer i dijabetes
shutterstock_733085746.jpg
PlanetaRADULE POSTAO POLICAJAC U AMERICI, PA ZAVRŠIO U ZATVORU: Privođenje deo šire operacije "Midvej blic", advokat Miroljub iz Čikaga za BBC o tome šta sada sledi
Radule Bojović.jpg
PlanetaBUĐENJE USPAVANOG SAMURAJA NA ISTOKU! JAPAN SE SPREMA ZA RAT? Kontroverzna premijerka najavila ubrzano JAČANJE VOJSKE zemlje izlazećeg sunca!
Sanae Takaichi