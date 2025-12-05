Slušaj vest

Pojavile su se potresne i uznemirujuće fotografije sa veb kamere koje navodnoprikazuju trenutke nakon što je planinarka iz Salcburga ostavljena da se smrzne na najvišem vrhu Austrije Grosglokneru, visokom 3.937 metara.

Tridesettrogodišnja žena preminula je u brutalnim januarskim uslovima, svega 45 metara ispod samog vrha. Prema navodima istražitelja, njen dečko, iskusni planinar iz Salcburga, ostavio ju je na planini tokom noći kako bi potražio pomoć.

Foto: Adlersruhe Webcam

Fotografije, snimljene 18. januara oko 18 časova, prikazuju svetla dvojice penjača dok napreduju prema vrhu. Samo šest sati kasnije, kada su baterije počele da otkazuju pod naletima vetra i ekstremne hladnoće, žena je ostala bez snage. Snimak nastao oko 2:30 ujutru pokazuje muškarca kako se sam spušta niz drugu stranu Grosgloknera, navodno nakon što je partnerku ostavio u dubokom snegu.

Već u ranim jutarnjim satima narednog dana, veb kamera zabeležila je policijski helikopter koji preleće preko planine tokom akcije spasavanja, kao i pripadnike hitnih službi koji žure ka žrtvi. Planinarka je pronađena mrtva.

Prema navodima tužilaštva, muškarac ju je ostavio više od šest sati na temperaturama koje su se spuštale do minus 20 stepeni Celzijusa, uz vetrove do 74 km/h. Kako je on bio znatno iskusniji i sam je planirao turu, tužioci smatraju da je morao da postupa kao odgovorni vodič i da se pobrine za bezbednost svoje partnerke.

Istražitelji tvrde da je ženi dozvoljeno da poslednji deo puta pokuša sa splitbordom i mekim čizmama – opremom koja se smatra potpuno neadekvatnom za tehnički zahtevne visokoplaninske ture. Par je, navodno, krenuo sa dva sata zakašnjenja i bez odgovarajuće opreme za hitne situacije.

Nakon tragedije sprovedena je detaljna forenzička istraga, uključujući analizu telefona, video-snimaka, sportskih satova i ekspertskih planinarskih procena. Tužioci navode da je muškarac ignorisao neiskustvo svoje partnerke, nije se vratio pre mraka i nije pozvao spasioce na vreme – čak ni kada je policijski helikopter nadleteo područje u 22:50.

Tridesetšestogodišnji planinar sada je optužen za ubistvo iz nehata usled grube nepažnje, za šta može dobiti do tri godine zatvora.