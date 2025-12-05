Slušaj vest

Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP) upozorio je danas da bi u delovima Kameruna glad mogla dostići katastrofalne nivoe ako se ne ispuni cilj finansiranja od najmanje 57,5 miliona evra.

Predstavnik WFP za Kamerun i Sao Tome i Prinsipe Đanluka Ferera rekao je u Jaundeu, glavnom gradu Kameruna, da bi napredak postignut u borbi protiv gladi mogao biti poništen bez adekvatnog finansiranja.

"Bez ovog finansiranja, većina aktivnosti koje WFP i partneri sprovode moraće da se zaustave, što donosi niz rizika", rekao je Ferera.

Prema izveštaju Norveškog saveta za izbeglice od početka ove godine, kriza raseljavanja u Kamerunu je najviše zapostavljena u svetu.

Zemlja se suočava sa nekoliko ozbiljnih kriza: pobunom džihadista Boko Harama na severu, separatističkim ustankom u dva regiona engleskog govornog područja, i prilivom izbeglica iz Centralnoafričke Republike na istoku. ; Te krize, u kombinaciji sa klimatskim šokovima, stvorile su krizu raseljavanja i pogoršale opasnost od gladi.

Preko 3,3 miliona ljudi treba humanitarnu pomoć, a više od 2 miliona je interno raseljeno, prema podacima WFP.

Ferera je rekao da zbog nedostatka sredstava počev od januara više od 52.000 dece neće dobijati školske obroke. ; WFP će takođe smanjiti operacije, zbog čega će možda zatvoriti pet kancelarija u Kamerunu. ; To će dovesti preko pola miliona ljudi u opasnost od gubitka pomoći u hrani.

"Dakle, možda ćemo se vratiti unazad umesto da idemo napred", rekao je Ferera.

WFP je 2022. dobio finansiranje u vrednosti od oko 91 milion evra za Kamerun, ali ove godine taj iznos je samo 17 miliona evra.

Manjak u finansijama nastao je nakon što je Trampova administracija ukinula velika sredstva za stranu pomoć, koja je 2023. iznosila oko 55 milijardi evra.

To je i poslednja godina sa dostupnim podacima o američkoj stranoj pomoći.

Za Trampovu administraciju, zatvaranje Agencije za međunarodni razvoj (USAID) bio je razlog za slavlje. ; U julu ove godine, državni sekretar Marko Rubio rekao je da USAID od kraja Hladnog rata ima malo toga što može da predstavi kao uspeh.

Međutim, u istraživanju u medicinskom časopisu "Lanset" istog meseca, naučnici su naveli da su programi USAID samo u prve dve decenije sprečili 91 milion smrtnih slučajeva.