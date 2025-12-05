Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom Fon der Lajen i belgijskim premijerom Bartom de Veverom, da sve zemlje moraju da snose isti rizik kada je u pitanju blokirana ruska imovina.

Merc je rekao da je imao konstruktivan dijalog sa Fon der Lajen i De Veverom i priznao da je Belgija opravdano zabrinuta zbog mogućnosti korišćenja zamrznute ruske imovine, prenela je flamanska televizija VRT.

"Saglasni smo da je, s obzirom na trenutnu geopolitičku situaciju, vreme od suštinskog značaja za delovanje. Finansijska podrška Ukrajini je ključna za bezbednost Evrope. Večeras smo imali veoma konstruktivnu razmenu mišljenja o ovoj temi. Konkretne zabrinutosti Belgije zbog potencijalne upotrebe zamrznute ruske imovine su nesporne i moraju se rešiti u svakom potencijalnom rešenju, tako da sve države snose isti rizik", naveo je Merc.

Ursula Fon der Lajen

Najavio je da će razgovor o korišćenju zamrznute ruske imovine biti nastavljen na samitu EU 18. decembra. Razgovor Merca i Fon der Lajen sa belgijskim premijerom Bartom de Veverom u Briselu o zamrznutoj ruskoj imovini trajao je oko dva sata.

Oni su nešto posle 19 časova stigli u De Veverovu rezidenciju. Merc i Fon der Lajen žele da uvere De Vevera u plan Evropske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi za pomoć Ukrajini.

Sa druge strane, Belgija želi čvrste garancije od država članica EU da će učestvovati u pokrivanju rizika. Belgija još nije dobila ove garancije dovoljno jasno, navela je ranije belgijska vlada.