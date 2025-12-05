Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je bivšeg šefa svog kabineta Andrija Jermaka i sa funkcije u Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu i iz Štaba vrhovnog komandanta, navodi se u dekretima koji su danas objavljeni na zvaničnom portalu Zelenskog.

Navodi se da uredbe stupaju na snagu na dan objavljivanja, preneo je Ukrinform.

Agenti ukrajinskog Nacionalnog antikorupcijskog biroa pretražili su 28. novembra kuću Andrija Jermaka.
Zelenski je istog dana smenio Jermaka sa mesta šefa predsedničkog kabineta.

Jermak je prethodno podneo ostavku.

Ukrajinski mediji su javili da Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) istražuje Jermaka u okviru istrage slučaja korupcije, koji uključuje državni monopol kompanije za nuklearnu energiju "Energoatom".

Osam osoba optuženo je u tom slučaju, a na čelu cele operacije navodno je Timur Mindič, nekada blizak saradnik i prijatelj Zelenskog.

Kurir.rs/Ukrinform

