Natanijel Spenser, 38-godišnji bivši lekar, optužen je za niz teških seksualnih napada na čak 38 pacijenata koji su bili pod njegovom brigom, javlja Skaj njuz.

Krivična dela je kako se sumnja počinio u periodu između 2017. i 2021. godine u Univerzitetskoj bolnici Rojal stouk u Stouku na Trentu i bolnici Rasels hol u Dadliju.

Spenser se suočava sa ukupno 45 tačaka optužnice koje uključuju 15 tačaka za seksualni napad, 17 tačaka za silovanja, devet tačaka za seksualne napade na dete mlađe od 13 godina, tri tačke za silovanje deteta mlađeg od 13 godina, kao i jednu tačku za pokušaj silovanja, prenosi Index.

Optužen je posle složene istrage koju je sprovela Jedinica za javnu zaštitu policije Stafordšira.

U januaru pred sudom?

„Odlučili smo da krivično gonimo Natanijela Spensera zbog niza teških seksualnih delikata počinjenih protiv pacijenata dok je radio kao lekar, uključujući silovanje i seksualno zlostavljanje deteta. Naši tužioci dugo su radili kako bi podržali detaljnu i složenu istragu policije Stafordšira, pažljivo pregledajući dostupne dokaze kako bi utvrdili da postoji dovoljno dokaza za izvođenje slučaja na suđenje i da je u javnom interesu pokrenuti krivični postupak“, poručio je Ben Sampls, zamenik glavnog tužioca pri Tužilaštvu Zapadnog Midlandsa.

Spenser, sa prebivalištem u Birmingemu, trebalo bi da se pojavi pred Pravosudnim centrom Severnog Stafordšira 20. januara sledeće godine.