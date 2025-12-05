HAOS U SOLUNU: Poljoprivrednici blokirali aerodrom, policija ih rasterala suzavcem! (FOTO)
Grčka policija za suzbijanje demonstracija ispalila je u utorak suzavac kako bi rasterala poljoprivrednike koji su pokušali da blokiraju glavni pristupni put ka međunarodnom aerodromu u Solunu, usred eskalacije protesta širom zemlje zbog kašnjenja u isplati poljoprivrednih subvencija koje finansira EU, prenosi Euronews.
Ljuti poljoprivrednici rasporedili su hiljade traktora i drugih poljoprivrednih vozila na graničnim prelazima i ključnim putevima širom zemlje.
Prete da će potpuno blokirati puteve, aerodrome i morske luke periodičnim zaustavljanjem saobraćaja.
U blizini solunskog aerodroma, između 200 i 300 poljoprivrednika sa stotinak traktora blokiralo je jedan od pristupnih puteva.
Manja grupa je pokušala da traktorima probije policijski kordon kako bi blokirala glavni ulaz u aerodrom i time onemogućila dolazak i odlazak putnika.
Policija je preusmerila saobraćaj na nekoliko lokacija u severnoj i centralnoj Grčkoj kako bi zaobišla blokade. One na severnim granicama sa Bugarskom, Turskom i Severnom Makedonijom već su izazvale saobraćajne gužve i duge kolone teretnih vozila.
„Ovo je pitanje opstanka“
Demonstranti tvrde da kašnjenja u plaćanju predstavljaju kolektivnu kaznu koja ostavlja poštene poljoprivrednike u dugovima i nemogućnost da zaseju svoja polja za sledeću sezonu. Ove godine, grčki poljoprivredni sektor je dodatno pogođen epidemijom boginja koza i ovaca, što je dovelo do masovnog ubijanja stoke.
„Na ulicama smo i protestujemo, a trebalo bi da sejemo. Bankrotirali smo“, rekao je poljoprivrednik Vasilis Mavroskas.
Upozorio je da će nemogućnost setve imati domino efekat na snabdevanje hranom u gradovima. „Ovo je pitanje opstanka u ovom trenutku. Ako prestanem da proizvodim, razmislite šta će se desiti za stolom u urbanim centrima. Apelujemo na društvo da nam se pridruži“.
Hristos Cilijas, potpredsednik Solunskog udruženja poljoprivrednika, pozvao je javnost da podrži njihove zahteve i izvrši pritisak na vladu. „Trenutno, ravnice Soluna i obližnjeg Halkidikija nisu posejane. Nemamo novca da kupimo sirovine“, rekao je, misleći na seme i đubrivo.
Milionska prevara iza kašnjenja
Zamrzavanje plaćanja usledilo je nakon što su vlasti odlučile da preispitaju sve zahteve nakon otkrića široko rasprostranjene prevare u vezi sa poljoprivrednim subvencijama EU. Mihalis Hrisohoidis, ministar javnog reda i civilne zaštite, rekao je ove nedelje da je vlada otvorena za razgovore sa vođama protesta, ali je upozorio da neće tolerisati zatvaranje glavnih transportnih ruta.
Skandal sa podsticajima doveo je do ostavke pet visokih vladinih zvaničnika u junu i do odluke da se zatvori državna agencija koja je obrađivala isplate. Desetine ljudi je uhapšeno zbog sumnje da su podnosili lažne tvrdnje, a istragu vodi Evropsko javno tužilaštvo (EPPO).
Prema podacima Evropskog tužilaštva, preliminarna istraga je identifikovala 324 osobe koje su nezakonito primile podsticaje u ukupnom iznosu od 19,6 miliona evra. Nezavisno telo EU za finansijski kriminal saopštilo je krajem oktobra da je istraga povezana sa „sistematskom, velikom šemom koja uključuje prevaru sa podsticajima i aktivnosti pranja novca“.
Protesti poljoprivrednika su uobičajeni u Grčkoj, a slične blokade u prošlosti su nedeljama prekidale sav drumski saobraćaj između severa i juga zemlje.
Kurir.rs/Euronews