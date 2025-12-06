Neki su se u komnetarima našalili da je u pitanju "mercedes erlajns" i da auto, kada se sve uzme u obzir i nije pretrpeo veliku štetu.
Vozač preživeo
NEVEROVATNA NESREĆA U RUMUNIJI: Mercedesom izgubio kontrolu pa PRELETEO dva vozila! (VIDEO)
Slušaj vest
Saobraćajna nesreća dogodila se u Rumuniji izazvala je pažnju na društvenim mrežama.
Vozač "mercedesa W212" izgubio je kontrolu nad vozilom i preleteo dva automobila u kružnom toku.
Vozač "mercedesa" proleteo je pravo pored madzorne kamere koja je zabeležila celu nesreću,
"Vozač je bio 55-godišnji muškarac koji je, prema preliminarnim podacima, pretrpeo komplikacije zbog dijabetesa", naveli su rumunski mediji.
Vozač je, na sreću, preživeo, a i niko drugi prilikom ove nesreće nije stradao.
Neki su se u komnetarima našalili da je u pitanju "mercedes erlajns" i da auto, kada se sve uzme u obzir i nije pretrpeo veliku štetu.
Kurir.rs/Agencije
