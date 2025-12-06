Slušaj vest

Saobraćajna nesreća dogodila se u Rumuniji izazvala je pažnju na društvenim mrežama.

Vozač "mercedesa W212" izgubio je kontrolu nad vozilom i preleteo dva automobila u kružnom toku.

Vozač "mercedesa" proleteo je pravo pored madzorne kamere koja je zabeležila celu nesreću,

"Vozač je bio 55-godišnji muškarac koji je, prema preliminarnim podacima, pretrpeo komplikacije zbog dijabetesa", naveli su rumunski mediji.

Vozač je, na sreću, preživeo, a i niko drugi prilikom ove nesreće nije stradao.

Neki su se u komnetarima našalili da je u pitanju "mercedes erlajns" i da auto, kada se sve uzme u obzir i nije pretrpeo veliku štetu.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"MERCEDES" OSTAO ZAGLJAVLJEN U LIFTU - NAGLAVAČKE! Bizarna scena koja se vidi JEDNOM u životu: Vozač napravio KOBNU grešku, umalo ga koštala života! (FOTO)
Nemačka Frankfurt saobraćajna nesreća
HronikaDIVLJAO "MERCEDESOM", GAZIO GA VIŠE OD 200 NA SAT! Policija uhvatila državljanina BiH zbog nasilničke vožnje
presretaci-saobracajna-policija-foto-nenad-kostic--6.jpg
Hronika"MERCEDES" IZLUPAO 4 AUTOMOBILA, PA SE PREVRNUO! U Požarevcu priveden pijani vozač (FOTO)
policija02-news1-petar-aleksic.jpg
Bosna i HercegovinaTRAGEDIJA U DUGOM POLJU! Pešak poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Modriče
bih.jpg