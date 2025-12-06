Slušaj vest

Pakistan i Avganistan sukobili su se večeras duž granice, a nema podataka o eventualno povređenima, saopštili su zvaničnici obe zemlje, usred pojačanih tenzija posle neuspešnih mirovnih pregovora ranije ove sedmice.

Portparol avganistanskih talibana Zabihulah Mudžahid rekao je da su pakistanske snage pokrenule napade u okrugu Spin Boldak u provinciji Kandahar, preneo je Rojters.

Portparol pakistanskog premijera Mošaraf Zaidi optužio je avganistanske snage za pucnjavu duž zajedničke granice.

"Pakistan ostaje u potpunoj pripravnosti i posvećen obezbeđivanju svog teritorijalnog integriteta i bezbednosti građana", rekao je Zaidi.

1/6 Vidi galeriju Rat Avganistana i Pakistana. Avganistanski talibani napali su pakistanske trupe na granici kao odmazda za bombardovanje pijace i Kabula u Avganistanu. U borbama je poginulo 15 pakistanskih vojnika. Sve se to dešava u trenutku poboljšavanja odnosa između talibana i Indije koja je veliki rival Pakistanu. Foto: Printscreen/X

Nova runda mirovnih pregovora Pakistana i Avganistana završena je bez napretka, iako su se obe strane saglasile da nastave sa sprovode krhko primirje.

Razgovori u Saudijskoj Arabiji prošlog vikenda bili su poslednji u nizu sastanaka koje su organizovali Katar, Turska i Saudijska Arabija u cilju smirivanja tenzija nakon graničnih sukoba u oktobru u kojima je bilo žrtava. Pakistanske vlasti saopštile su da su avganistanski militanti izvršili nedavne napade u Pakistanu, uključujući samoubilačke bombaške napade u kojima su učestvovali avganistanski državljani.

Kabul poriče te optužbe, navodeći da ne može da bude odgovoran za bezbednost unutar Pakistana.

Desetine ljudi su ubijene u oktobarskim sukobima na pakistansko-avganistanskoj granici, najvećim otkako su talibani preuzeli vlast u Avganistanu 2021. godine.