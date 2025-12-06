Slušaj vest

Mađarska je danas stavila veto na izdavanje evroobveznica za podršku Ukrajini, što Evropsku uniju lišava potencijalnog plana B, ukoliko ne uspe da pronađe način da koristi zamrznutu rusku državnu imovinu za finansiranje kredita Kijevu od 165 milijardi evra.

Evropska komisija želi da se 27 članica EU na samitu kasnije ovog meseca dogovore da podrže Ukrajinu kreditom zasnovanim na zamrznutim rezervama ruske Centralne banke, ali se tome snažno suprotstavlja Belgija, gde se nalazi najveći deo ruskog novca, jer bi mogla da snosi odgovornost ako bi sudovi odlučili da je uzimanje ruskog novca bilo protivzakonito, prenosi Politiko.

Evroobveznice bi obezbedile alternativni način finansiranja Ukrajine, ali je Budimpešta danas odbacila ideju zajedničkom zaduživanju, koje bi podržao sedmogodišnji budžet EU.

Mađarsko odbijanje usledilo je nekoliko sati pre večere na kojoj će nemački kancelar Fridrih Merc pokušati da ubedi belgijskog premijera Barta De Vevera da dozvoli korišćenje ruskog novca.

Foto: AP

„Veoma ozbiljno shvatam zabrinutost i prigovore belgijskog premijera, ali želim da ga ubedim da je put koji predlažemo pravi“, rekao je Merc novinarima.

Nemačka nudi zaštitnu klauzulu za 25 odsto sredstava kako bi ubedila Belgiju da preda zamrznute ruske milijarde Ukrajini, ali De Vever želi garanciju svih članica EU da će solidarno obezbediti da se Rusiji vrati sav novac.

Evropska komisija je u sredu predložila evroobveznice kao jednu od dve opcije, ali povećanje duga kroz budžet Unije radi podrške Ukrajini zahteva saglasnost svih članica. Mađarsko odbijanje sada podiže ulog za ono što se očekuje da će biti intenzivni pregovori o zajmu, pre nego što se lideri EU okupe u Briselu 18. decembra.

Komisija je više puta umanjivala finansijske i pravne rizike povezane sa uzimanjem ruskog novca, ali za Belgiju za sada to i dalje nije prihvatljivo.

Predloženi zajam predviđa 115 milijardi evra za finansiranje ukrajinske odbrambene industrije u narednih pet godina, dok bi 50 milijardi bilo namenjeno pokrivanju budžetskih potreba Kijeva.