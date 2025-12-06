Slušaj vest

Rusijaje tokom noći 6. decembra izvela veliki raketni napad i udare dronovima na ukrajinske gradove, ranivši najmanje tri osobe u Kijevskoj oblasti, saopštili su zvaničnici.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su ruske snage lansirale salvu raketa, kao i desetine dronova ka gradovima u okolini ukrajinske prestonice.

Zbog napada su uzbune za vazdušnu opasnost aktivirane širom zemlje, dok su ruski avioni MiG-34K, sposobni da lansiraju rakete "Kinžal", učestvovali u operaciji.

Napadi zabeleženi širom zemlje

Dronovi su primećeni i u Lavovskoj oblasti na zapadu zemlje, dok je Rusija lansirala više talasa napada. Ratno vazduhoplovstvo je poslednju rundu raketnih udara prijavilo neposredno pre 7 časova po lokalnom vremenu.

Eksplozije su zabeležene u Poltavi, Lucku, Odesi, Zaporožju i Belaj Cerkvi tokom napada.

Povređeni civili u Kijevskoj oblasti

Guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnik saopštio je da je 42-godišnji muškarac ranjen gelerima u gradu Fastiv, oko 60 kilometara jugozapadno od centra Kijeva.

Raniji izveštaji ukazuju da je glavna železnička stanica u gradu pogođena tokom napada. Ukrajinska železnica saopštila je da je Rusija izvela "masovno granatiranje železničke infrastrukture" u Fastivu.

Kalašnik je takođe naveo da su dve žene, stare 46 i 40 godina, povređene u Višhorodskoj oblasti, severno od Kijeva. Jedna od njih je hospitalizovana zbog povreda od gelera.

Napadi u Dnjepropetrovskoj oblasti

U Dnjepropetrovskoj oblasti, regionalni guverner Vladislav Hajvanenko izjavio je da je izbio niz požara tokom napada, uključujući udare na kuće u Pavlogradu i na lokalnu infrastrukturu u Krivom Rogu. U Nikopolju je povređen i 11-godišnji dečak.

Požari u Lucku

Gradonačelnik Lucka, Igor Poljiščuk, saopštio je da je više prehrambenih magacina zahvaćeno požarom.

Reakcija Poljske

Poljsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je na društvenim mrežama da je podiglo lovce u vazduh kako bi zaštitilo svoj vazdušni prostor tokom višesatnog napada na zapadnu Ukrajinu.

Detalji o ukupnoj šteti ili konkretnim metama napada i dalje nisu dostupni u svim regionima.

Kontinuirani napadi na Kijev

Ruske snage redovno napadaju Kijev i okolne oblasti poslednjih meseci u trenutku kada SAD pokušavaju da pregovaraju o okončanju rata u Ukrajini.