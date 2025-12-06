POLJSKA HITNO DIGLA BORBENE AVIONE, IMA RANJENIH! Izvedeni snažni udari, zavijaju sirene, odjekuju eksplozije, ljudi se kriju u metrou! (FOTO/VIDEO)
Rusijaje tokom noći 6. decembra izvela veliki raketni napad i udare dronovima na ukrajinske gradove, ranivši najmanje tri osobe u Kijevskoj oblasti, saopštili su zvaničnici.
Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su ruske snage lansirale salvu raketa, kao i desetine dronova ka gradovima u okolini ukrajinske prestonice.
Zbog napada su uzbune za vazdušnu opasnost aktivirane širom zemlje, dok su ruski avioni MiG-34K, sposobni da lansiraju rakete "Kinžal", učestvovali u operaciji.
Napadi zabeleženi širom zemlje
Dronovi su primećeni i u Lavovskoj oblasti na zapadu zemlje, dok je Rusija lansirala više talasa napada. Ratno vazduhoplovstvo je poslednju rundu raketnih udara prijavilo neposredno pre 7 časova po lokalnom vremenu.
Eksplozije su zabeležene u Poltavi, Lucku, Odesi, Zaporožju i Belaj Cerkvi tokom napada.
Povređeni civili u Kijevskoj oblasti
Guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnik saopštio je da je 42-godišnji muškarac ranjen gelerima u gradu Fastiv, oko 60 kilometara jugozapadno od centra Kijeva.
Raniji izveštaji ukazuju da je glavna železnička stanica u gradu pogođena tokom napada. Ukrajinska železnica saopštila je da je Rusija izvela "masovno granatiranje železničke infrastrukture" u Fastivu.
Kalašnik je takođe naveo da su dve žene, stare 46 i 40 godina, povređene u Višhorodskoj oblasti, severno od Kijeva. Jedna od njih je hospitalizovana zbog povreda od gelera.
Napadi u Dnjepropetrovskoj oblasti
U Dnjepropetrovskoj oblasti, regionalni guverner Vladislav Hajvanenko izjavio je da je izbio niz požara tokom napada, uključujući udare na kuće u Pavlogradu i na lokalnu infrastrukturu u Krivom Rogu. U Nikopolju je povređen i 11-godišnji dečak.
Požari u Lucku
Gradonačelnik Lucka, Igor Poljiščuk, saopštio je da je više prehrambenih magacina zahvaćeno požarom.
Reakcija Poljske
Poljsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je na društvenim mrežama da je podiglo lovce u vazduh kako bi zaštitilo svoj vazdušni prostor tokom višesatnog napada na zapadnu Ukrajinu.
Detalji o ukupnoj šteti ili konkretnim metama napada i dalje nisu dostupni u svim regionima.
Kontinuirani napadi na Kijev
Ruske snage redovno napadaju Kijev i okolne oblasti poslednjih meseci u trenutku kada SAD pokušavaju da pregovaraju o okončanju rata u Ukrajini.
U prethodnom masovnom napadu na Kijev 13. i 14. novembra, sedmoro ljudi je poginulo, a 29 je ranjeno.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)