Ruski vojnici su navodno ubili pripadnika ukrajinske vojske koji se predao u Siverskom pravcu, saopštili su ukrajinska vojska i Kancelarija glavnog tužioca 5. decembra.

Prema navodima 10. brdsko-jurišne brigade, ruske snage su izvele prikrivenu infiltraciju u borbene položaje ukrajinskih odbrambenih snaga u blizini sela Svjato-Pokrovske na Siverskom pravcu.

Snimak pogubljenja kružio po ruskim kanalima

Nakon toga se na ruskim informativnim kanalima pojavio video koji prikazuje ruske vojnike na jednoj od ukrajinskih pozicija u području.

- Snimak prikazuje ukrajinskog vojnika kako podiže ruke i pokazuje spremnost da se preda, što znači da više nije učestvovao u borbama. Uprkos tome, okupatori su nastavili da ga drže na nišanu i verovatno otvorili vatru, što je moglo dovesti do njegove smrti - saopštila je brigada 5. decembra.

Kancelarija glavnog tužioca navela je da je ranjeni vojnik pokušao da se skloni, ali ga je ruski vojnik "dokrajčio hicem iz jurišne puške".

Pokrenuta je istraga zbog ratnog zločina

Pokrenuta je istraga pod nadzorom Donjecke regionalne tužilačke kancelarije, prema članu 438, stav 2 Krivičnog zakona Ukrajine - ratni zločin koji je rezultirao smrću osobe.