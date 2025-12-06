Slušaj vest

Zaštitni štit nuklearne elektrane Černobilju ratom zahvaćenoj Ukrajini, izgrađen radi zadržavanja radioaktivnog materijala nakon katastrofe iz 1986. godine, više ne može da obavlja svoju glavnu bezbednosnu funkciju zbog oštećenja izazvanih dronom, saopštila je u petak nuklearna agencija Ujedinjenih nacija. Ukrajina je napad pripisala Rusiji.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je inspekcija prošle nedelje otkrila da je udar drona iz februara, tri godine od početka rata u Ukrajini, narušio strukturu zaštitnog omotača, čija je izgradnja završena 2019. godine.

1/15 Vidi galeriju Černobiljska nuklearna elektrana Foto: Čeněk Třeček / iDNES.cz / Profimedia

Nalazi inspekcije IAEA

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi izjavio je da je inspekcijska misija potvrdila da je zaštitna konstrukcija "izgubila primarne bezbednosne funkcije, uključujući sposobnost zadržavanja radioaktivnog materijala", ali i da nije došlo do trajnog oštećenja nosećih elemenata ili sistema za nadzor.

Grosi je naveo da su već izvršene određene popravke, ali da je "sveobuhvatna obnova i dalje neophodna kako bi se sprečilo dalje propadanje i obezbedila dugoročna nuklearna bezbednost".

1/8 Vidi galeriju Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Foto: MAX SLOVENCIK/EPA

Detalji o napadu dronom

UN su 14. februara saopštile da su ukrajinske vlasti prijavile kako je dron sa snažnom eksplozivnom bojevom glavom pogodio elektranu, izazvao požar i oštetio zaštitni omotač oko reaktora broj četiri - onog koji je uništen u katastrofi 1986. godine. Ukrajina je okrivila Rusiju, dok je Moskva negirala da je izvela napad.

Nivo zračenja ostao je normalan i stabilan, bez prijavljenih curenja radijacije, naveli su iz UN u februaru.

1/6 Vidi galeriju Kupola ukrajinske nuklearne elektrane u Černobilju oštećena u ruskom napadu dronom Foto: Pritnscreen/X

Katastrofa iz 1986. godine

Eksplozija u Černobilju 1986. godine poslala je radioaktivni oblak širom Evrope i naterala sovjetske vlasti da mobilišu ogromne resurse kako bi se izborile sa nesrećom. Poslednji reaktor u elektrani ugašen je 2000. godine.

1/7 Vidi galeriju Ruski dron pogodio zaštitnu kupolu nuklearne elektrane u Černobilju Foto: Printscreen/X

Rusko osvajanje Černobilja 2022. godine

Rusija je kontrolisala elektranu i njenu okolinu više od mesec dana u prvim nedeljama od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, dok je pokušavala da se probije ka Kijevu.