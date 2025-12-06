Slušaj vest

Čečenski lider Ramzan Kadirov oštro je reagovao nakon što su ukrajinske snage dronovima izvele napad na kompleks Grozni-Siti, poručivši da će odgovor Rusije uslediti „veoma brzo“ i pozvavši "građane Ukrajine da se usprotive daljem vođenju rata".

U video-obraćanju objavljenom na Telegramu, Kadirov je ocenio da je napad na poslovni soliter pokušaj zastrašivanja civila i dokaz, kako je naveo, „nemoći ukrajinske strane“.

- Narode Ukrajine, gde gledate? Raskidaju vas jedan po jedan. Izađite i recite svoje mišljenje. Budite oprezni, ili ćete potpuno izgubiti svoju naciju - poručio je Kadirov.

On je naglasio da u napadu niko nije povređen, ali da se radilo o nameri da se stvori „iluzija pritiska“ na Rusiju.

Kadirov je obećao hitan i odlučan odgovor:

- Obećavam da nam neće trebati dugo da odgovorimo.Neprijatelj će uskoro dobiti moj lični "poklon". Zgradu ćemo brzo obnoviti.

Pored toga, čečenski lider pozvao je ukrajinske oružane snage da, ukoliko žele borbu, predlože mesto direktnog sukoba.

- Ako zaista želite da se borite, pronađite mesto gde se možete sresti sa nama licem u lice. Učinite to ako sebe smatrate ratnicima ili ljudima - poručio je Kadirov.