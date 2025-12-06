Putnički brod koji je prevozio 137 ljudi udario je u most na kanalu Majna-Dunav u Bavarskoj
ZNAČAJNA ŠTETA
BROD SA 137 PUTNIKA UDARIO U MOST: Drama u Nemačkoj!
Putnički brod koji je prevozio 137 ljudi udario je u most na kanalu Majna-Dunav u južnoj nemačkoj državi Bavarskoj, saopštila je policija. Policija je saopštila da se nesreća dogodila kasno sinoć dok se brod približavao gradu Ditfurtu, oko 70 kilometara jugoistočno od Nirnberga.
Kormilarska kabina je bila previsoka, zbog čega je udarila u most, uzrokujući značajnu štetu, saopštila je policija. Među posadom i 137 putnika nije bilo povređenih.
Policija je procenila da bi materijalna šteta mogla dostići i do sto hiljada evra. Brodu trenutno nije dozvoljeno da nastavi putovanje, rekao je portparol policije.
(Kurir.rs/Index.hr)
