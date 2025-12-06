NA KORAK OD MIRA?

Izaslanici i savetnici američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinski zvaničnici saopštili su da će se u subotu sastati treći danzaredom, nakon što su postigli napredak u definisanju bezbednosnog okvira za posleratnu Ukrajinu.

Obe strane dale su i trezvenu procenu da svaki "stvarni napredak ka bilo kakvom sporazumu" zavisi od "spremnosti Rusije da pokaže ozbiljnu posvećenost dugoročnom miru".

Opšti okvir američkog predloga

Pregovarači su izneli samo opšte naznake postignutog napretka dok Tramp nastoji da Kijev i Moskva prihvate američki posredovani predlog za okončanje gotovo četvorogodišnjeg rata.

- Obe strane su se saglasile da stvarni napredak zavisi od spremnosti Rusije da preduzme korake ka deeskalaciji i prekidu ubijanja - navodi se u saopštenju.

Razmatrana je i 2agenda budućeg prosperiteta", uključujući obnovu Ukrajine, zajedničke ekonomske inicijative SAD - Ukrajina i dugoročne projekte oporavka.

SAD i Ukrajina razgovarale su i o "kapacitetima odvraćanja" koji će Ukrajini biti potrebni za očuvanje trajnog mira.

Pregovori na Floridi i raniji susreti sa Putinom

Sastanak u petak održan je u "Šel bej klabu" u "Holendejl biču", luksuznom kompleksu u vlasništvu Vitkofove kompanije. Ovi razgovori usledili su nakon nedavnog sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim izaslanicima u Kremljuu utorak.

Prethodni pokušaji diplomatskog proboja nisu uspeli i rat se nastavlja istim intenzitetom. Trampov početni mirovniplan od 28 tačaka je procureo u javnost, ali zvaničnici uglavnom ćute o detaljima novih pregovora.

Reakcija Zelenskog i evropskih lidera

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskirekao je da ukrajinska delegacija na Floridi želi da čuje šta je izaslanicima SAD rečeno u Kremlju. Više puta je optužio Putina da odugovlači pregovore dok ruska vojska pokušava da napreduje na frontu.

Zelenski je izjavio da Kijev želi da zna "koje je nove izgovore Putin smislio kako bi produžio rat i izvršio pritisak na Ukrajinu".

Reakcija Kremlja i pohvale upućene Džaredu Kušneru

Ruski savetnik za spoljne poslove Jurij Ušakov pohvalio je Kušnera kao potencijalno ključnu figuru u okončanju rata.

- Ako bilo kakav plan koji vodi ka nagodbi bude stavljen na papir, biće to pero gospodina Kušnera koje će ga napisati - rekao je Ušakov.

Ove pohvale dolaze u trenutku kada Putin pokušava da stvori razdor između Trampa, Ukrajine i Evrope, dok Tramp pokazuje sve veću nestrpljivost zbog rata.

EU i Kina

Evropski saveznici Ukrajine insistiraju na snažnim bezbednosnim garancijama i strahuju od ruske agresije van Ukrajine.

Ušakov je optužio evropske zemlje da "stalno iznose zahteve neprihvatljive za Moskvu" i da time otežavaju dogovor između SAD i Rusije.

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je tokom posete Pekingu video spremnost kineskog predsednika Si Đinpinga da podrži mirovne napore.