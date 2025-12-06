Slušaj vest

Napad dronom sudanskih paravojnih snaga pogodio je vrtić u južno-centralnom Sudanu, usmrtivši 50 ljudi, uključujući 33 dece, saopštila je lekarska grupa.

Bolevari na licu mesta u gradu Kalogi u državi Južni Kordofan bili su meta „drugog neočekivanog napada“, navela je grupa u saopštenju kasno u petak.

Očekuje se da će broj žrtava biti veći, ali su prekidi komunikacije u tom području otežali izveštavanje o žrtvama.

Napad u četvrtak je najnoviji u borbama između paravojne grupe snaga brze podrške, poznatih i kao RSF, i sudanske vojske, koje su u ratu više od dve godine. Sada se koncentrišu u naftom bogatim državama Kordofan.

„Ubijanje dece u njihovoj školi je užasno kršenje dečjih prava“, rekao je predstavnik UNICEF-a za Sudan Šeldon Jet u saopštenju u petak.

„Deca nikada ne bi trebalo da plate cenu sukoba“, rekao je Jet.

Rekao je da UNICEF poziva sve strane „da odmah zaustave ove napade i omoguće bezbedan i neometan pristup humanitarnoj pomoći onima kojima je očajnički potrebna“.

Stotine civila je ubijeno širom kordofanskih država u poslednjih nekoliko nedelja, dok su se intenzivirane borbe prebacivale iz Darfura nakon što su RSF preuzele opkoljeni grad el-Fašir.

Građanski rat u Sudanu Foto: EPA Mohamed Hossam, AP

U vazdušnim napadima sudanske vojske u nedelju je ubijeno najmanje 48 ljudi, uglavnom civila, u Kaudi, Južni Kordofan.

Visokoposednik UN za ljudska prava Folker Turk upozorio je da bi se Kordofan mogao suočiti sa novim zločinima poput onih u el-Faširu.

Nasilno preuzimanje el-Fašira od strane RSF-a obeleženo je pogubljenjima civila, silovanjima i seksualnim napadima, kao i drugim zločinima. Hiljade ljudi je pobeglo, a strahuje se da su hiljade drugih ubijene ili zarobljene u gradu.