Nekada najodaniji ljudi Bašara al Asada, koji su napustili Sirijuposle njegovog pada, preusmeravaju milione dolara ka desetinama hiljada potencijalnih boraca u pokušaju da podstaknu pobunu protiv nove vlade i povrate uticaj, pokazala je istraga Rojtersa.

Bašar al Asad, koji je prošlog decembra pobegao u Rusiju, uglavnom se pomirio sa životom u izgnanstvu u Moskvi, kažu četiri osobe bliske porodici, ali visoki ljudi iz njegovog užeg kruga, uključujući i njegovog brata Mahera al Asada, nisu prihvatili gubitak vlasti.

Dva nekada najbliža Asadova saradnika - general-potpukovnik Kamal Hasan i milijarder Rami Makluf- nastoje da formiraju milicije na obalama Sirije i u Libanu, regrutujući pripadnike alavitske manjine koja je decenijama bila uz Asadovu porodicu. Rojters je otkrio da dvojica ljudi i druge frakcije finansiraju više od 50.000 boraca u pokušaju da obezbede njihovu lojalnost.

Maher al Asad, koji je takođe u Moskvi i još uvek u kontaktu sa hiljadama bivših vojnika, zasad nije obezbedio ni novac niti je izdao naređenja, tvrde izvori bliski porodici.

Glavna nagrada za Hasana i Maklufa jesu 14 podzemnih komandnih soba izgrađenih u obalnom delu Sirije pred kraj Asadove vladavine, zajedno sa skladištima oružja. Dva oficira i jedan regionalni guverner potvrdili su postojanje ovih skrivenih objekata, koji se vide na fotografijama koje je pregledao Rojters.

Hasan, Asadov bivši šef vojnoobaveštajne službe, šalje audio-poruke komandantima, žaleći se na izgubljeni uticaj i iznoseći vizije o upravljanju obalom Sirije, gde živi većina Alavita.

Iz Moskve, Hasan i Makluf zamišljaju podeljenu Siriju, a svaki želi kontrolu nad alavitskom obalom. Oba su potrošila milione dolara kako bi izgradila rivalske snage. Njihovi zamenici deluju u Rusiji, Libanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kako bi im se suprotstavila, nova sirijska vlada angažovala je drugog nekadašnjeg Asadovog lojalistu - Kaleda al Ahmada, prijatelja iz detinjstva sadašnjeg predsednika Ahmada al Šare, koji je tokom rata postao vođa Asadovih paravojnih snaga, pre nego što je promenio tabor nakon sukoba sa bivšim sirijskim liderom.

Njegov zadatak je da ubedi bivše alavitske vojnike i civile da je njihova budućnost uz novu Siriju.

- Ovo je produžetak borbe za moć Asadovog režima - kaže Ansar Šahud, istraživač koji je više od decenije proučavao vladavinu Asada.

- Takmičenje se nastavlja, ali sada, umesto da se bore za Asadovu naklonost, cilj je da ga zamene i preuzmu kontrolu nad alavitskom zajednicom.

Nalazi se zasnivaju na razgovorima sa 48 ljudi direktno uključenih u planove, kao i na pregledu finansijskih dokumenata, operativnih akata i prepiski.

Guverner Tartusa, Ahmed al Šami, izjavio je da su vlasti upoznate s planovima i spremne da im se suprotstave. Potvrdio je postojanje mreže komandnih soba, ali je rekao da je sada oslabljena.

- Sigurni smo da ne mogu uraditi ništa efikasno - rekao je.

Libansko Ministarstvo unutrašnjih poslova i rusko Ministarstvo spoljnih poslova odbili su da komentarišu. Emiratski zvaničnik je rekao da država neće dozvoliti nezakonite finansijske tokove preko svoje teritorije.

Potencijalna pobuna mogla bi da destabilizuje novu sirijsku vladu, dok SAD i regionalne sile podržavaju Šaru, bivšeg komandanta Al-Kaide koji je zimus zbacio Asada i sada upravlja politički podeljenom državom. To bi takođe moglo ponovo rasplamsati sektaško nasilje.

Za sada, uspešna pobuna deluje malo verovatno. Hasan i Makluf su ogorčeni rivali, nemaju podršku Rusije, a mnogi alaviti im ne veruju posle godina stradanja. Nova vlada aktivno radi na tome da ih zaustavi.