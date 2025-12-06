Slušaj vest

Rusijaje noćas gađala Ukrajinu sa 653 drona i 53 hipersonične i balističke rakete u ukupno 60 talasa vazdušnih udara, saopštila je ukrajinska Vazduhoplovna komanda. Snimci prikazuju ogromne plamenove koji se dižu iz zgrada dok eksplozije potresaju zemlju.

Napadi na više od 30 lokacija širom Ukrajine

Više od 30 lokacija bilo je meta ruskih strateških bombardera Tu-95MS i Tu-160MS, uključujući oblasti: Poltava, Luck, Odesa, Zaporožje i Bila Cerkva. U Černihovskoj oblasti ruski dronovi pogodili su stambeno područje.

Do sada su najmanje tri osobe ranjene u napadima.

Poljska digla borbene avione kao meru predostrožnosti

NATOčlanica Poljskasaopštila je da je njeno vazduhoplovstvo podiglo borbene avione "kao preventivnu meru" zbog prirode napada.

- Zbog aktivnosti ruskih dalekometnih vazdušnih snaga koje izvode napade na teritoriji Ukrajine, ratno vazduhoplovstvo je počelo da deluje u poljskom vazdušnom prostoru. Nužne snage i resursi su aktivirani. Borbeni avioni su podignuti, a protivvazdušna odbrana i radarski sistemi dovedeni u stanje pripravnosti - saopštila je komanda poljske vojske.

Ove mere su preventivne i sprovode se radi zaštite vazdušnog prostora Poljske.

Cilj ruskog napada je uništavanje energetske mreže pred zimu

Noćni udar bio je usmeren na kritičnu energetsku infrastrukturu Ukrajine pred hladnu zimu. Ukrajinska PVO oborila je: 585 dronova, 29 krstarećih raketa, 1 balističku raketu.

Rusija je poslednjih nedelja pojačala napade na energetski sektor i infrastrukturu, ciljajući elektrane i železničke čvorove.

Teška šteta na energetskom sistemu

Vitalij Zajčenko, šef nacionalnog operatora mreže Ukrenergo, rekao je da je napad bio "prilično težak" za ukrajinski elektroenergetski sistem.

Ministarstvo za razvoj zajednica i teritorija navelo je da su pogođeni objekti za proizvodnju struje i toplote u regionima: Černigov, Zaporožje, Lavov i Dnjepropetrovsk.

U Odeskoj oblasti je 9.500 korisnika ostalo bez grejanja, a 34.000 bez vode.

- Lučke instalacije su takođe napadnute, deo infrastrukture je bez napajanja i prebačen na agregate - navelo je Ministarstvo.

Nestanci struje u osam regiona

Ukrajinsko Ministarstvo energetike saopštilo je da je infrastruktura u osam regiona pogođena tokom noći, što je izazvalo široke nestanke struje.