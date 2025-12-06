Slušaj vest

Rođena u Sankt Peterburgu 2003. godine, za Krivonogih se dugo pričalo da je ćerka Putina i bivše čistačice Svetlane Krivonogih.

Nakon Luizinog rođenja, finansijsko bogatstvo njene majke je naglo poraslo. Svetlana, sada u četrdesetim, od žene koja je ribala podove postala je suvlasnica sankcionisane Banke Rusije i imovine vredne preko 100 miliona dolara.

Ona takođe poseduje provokativni noćni klub u Sankt Peterburgu, "Leningrad Centre", poznat po erotskim predstavama.

Iako nikada nije bilo zvanične potvrde Putinovog očinstva, Krivonogihino patronim - Vladimirovna - i prošli istraživački izveštaji godinama su podsticali spekulacije.

1/6 Vidi galeriju Elizaveta Krivonogikh (Luiza Rogova, Elizaveta Rudnova), navodna Putinova ćerka. Foto: Profimedia, Social media / WillWest News / Profimedia, Instagram / WillWest News / Profimedia

Luiza živela u raskoši

Elizaveta je odrasla u luksuzu, ima privatni avioni, ekskluzivni izlasci i klubovi, najskuplja garderoba. Na Instagramu je prikazivala svoj privilegovani život dok je Rusija bila pogođena siromaštvom i pandemijom.

Ali njen nalog je nestao otprilike u vreme kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Navodno se Luiza preselila u Pariz i diplomirala na kursu na ICART školi za kulturni i umetnički menadžment u junu 2024. godine.

Objavljuje na privatnom Telegram kanalu pod nazivom „Art of Luiza“, gde je napravila aluzije na svog navodnog oca.

Sada, prema više izveštaja, koristi ime Jelizaveta Rudnova i radi u dve pariske umetničke galerije - L Galerie u Belvilu i Espace Albatros u Montreju - obe poznate po održavanju antiratnih izložbi. Diplomirala je na ICART školi za kulturni i umetnički menadžment 2024. godine i pomaže u organizovanju predstava i produkciji video sadržaja.

Viđena u Parizu, presreo je novinar: "Tvoj otac je ubio mog brata"

Šokantan snimak prikazuje trenutak kada ukrajinski novinar napada Elizavetu na ulici u Parizu uz reči: "Tvoj otac je ubio mog brata."

Na snimku koji je objavio ukrajinski TCH, novinar Dmitro Svjatnenko optužuje Elizavetu "mirnim, ali oštrim tonom", piše "San".

On krivi njenog navodnog "oca" za smrt svog brata u ratu u Ukrajini. Svjatnenko govori: "Pre tri nedelje, tvoj otac je ubio mog brata."