Više od 100 putnika i članova posade na jednom kruzeru razbolelo se usled izbijanja opasne infekcije. Grupa obolelih, koja se nalazi na početku krstarenja oko sveta, koje traje 133 dana, pati od povraćanja i dijareje usred okeana, saopštio je CDC.

Izbijanje infekcije na brodu AIDAdiva kompanije Aida Cruises prvi put je prijavljeno 30. novembra, što je pokrenulo hitne sanitarne protokole, uključujući dezinfekciju, izolaciju i testiranje.

Zvaničnici su ubrzo utvrdili da je uzrok bolesti kod najmanje 95 putnika i šest članova posade norovirus- veoma zarazan virus.

Kruzer Foto: Printscreen/Youtube

Plan krstarenja

Prvi simptomi bolesti pojavili su se nakon što je kruzer, čija je matična kompanija Carnival Corporation, napravio više zaustavljanja u SAD.

AIDAdiva je isplovila iz Hamburga10. novembra i posetila Boston, Njujork, Majami i Čarlston. Planirano je da brod putuje dalje ka Centralnoj Americi, Meksiku, Evropi, Japanu i drugim destinacijama.

Međutim, prva etapa krstarenja, za putnike koji ne ostaju na celom putu, završava se 16. decembra, navodi CDC.

Kruzer Foto: Shutterstock

Reakcija posade i nadležnih

Vlasti su istakle da oboleli čine manje od 6% svih ljudi na brodu. CDC je saopštio da je kompanija Aida Cruises, zajedno sa osobljem na brodu, brzo reagovala na izbijanje infekcije.

Pojačane su procedure čišćenja i dezinfekcije u skladu sa planom za sprečavanje i odgovor na izbijanje bolesti, vrši se prikupljanje uzoraka stolice radi testiranja, u toku su izolacija obolelih putnika i članova posade, kao i konsultacije sa VSP-om (Vessel Sanitation Program) o sanitarnim procedurama i prijavljivanju obolelih

- VSP prati situaciju na daljinu, uključujući i osmatranje odgovora broda na izbijanje virusa kao i sanitarnih procedura - dodao je CDC.

Slični incidenti

Ovo se dešava svega nekoliko nedelja posle izbijanja norovirusa na još jednom kruzeru, kada je više od 70 putnika ostalo zaglavljeno na moru sa teškim bolovima u stomaku.