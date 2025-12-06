Slušaj vest

Kamere su zabeležile trenutak kada navodna ljubavnica, pokušavajući da se sakrije od žene svog ljubavnika, visi sa balkona na desetom spratu zgrade u Kini.

Komšije su sa užasom posmatrali ženu kako pokušava da se dovuče na bezbednije mesto.

Na snimku se vidi se muškarac bez majice kako razgovara sa ženom kroz prozor pre nego što nestane iz vida.

Drži telefon, a zatim počinje da se spušta na sprat ispod, penjući se niz odvodne cevi i prozorske daske.

Žena izgleda kao da se spušta niz vodovodnu cev do komšijinog prozora, kada ona kuca tražeći pomoć. Srećom, osoba unutra se otvara i pomaže ženi da se nađe na sigurnom.

Lokalni izveštaji tvrde da je neverni muž paničio kada se njegova žena rano vratila kući i izgurao ljubavnicu na balkon kako bi je sprečio da bude otkrivena.

Snimak se brzo proširio po kineskim društvenim platformama, privlačeći široku pažnju i izazivajući intenzivne spekulacije o događajima unutra.

Komentatori na internetu su rekli da je par ostao „socijalno mrtav“ nakon što je video više puta deljen, a mnogi su predvideli da će se suočiti sa znatnom neprijatnošću.