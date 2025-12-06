Slušaj vest

U ekskluzivnom video snimku koji je pribavio sajt Al Arabiya, svrg­nuti sirijski predsednik Bašar al Asad vidi se kako svom medijskom savetniku govori - "dođavola s Gutom".

Na snimku, koji prikazuje Asada kako vozi na nepoznatoj lokaciji u Siriji, Luna al-Šibl ga pita: "Uskoro napuštamo Gutu, šta ćemo reći?", na šta se on nasmeje i kaže: "Dođavola s Gutom."

U junu 2018. godine, istražitelji Ujedinjenih nacija saopštili su da su snage lojalne sirijskoj vladi počinile dela koja predstavljaju zločine protiv čovečnosti, uključujući namerno izgladnjivanje civila tokom petogodišnje opsade Istočne Gute, predgrađa prestonice.

Iako datum snimaka nije jasan, jedan od njih sugeriše da su najverovatnije nastali ubrzo nakon što je Damask povratio kontrolu nad Gutom u aprilu 2018. godine.

Na snimku se vidi kako Asad pozdravlja vojnike i čestita im, dok neki od njih ljube njegovu ruku i govore mu: "Neka vas Alah čuva."

Al-Šibl s podsmehom komentariše vojnike, govoreći Asadu: "Na kraju svi završe ljubeći ruku."

Asad i Al-Šibl nastavljaju potom da se šale na račun brigadnog generala Suheila al-Hasana.

Poznat pod nadimkom "Tigar", Hasan je vodio specijalne snage zemlje i često je opisivan kao Asadov "omiljeni vojnik". Bio je zaslužan za ključne vojne napretke sirijske vojske 2015. godine.

U jednom od procurelih snimaka, Al-Šibl pita Asada da li je video Hasanove fotografije na planini Kasion i naziva ga "tigrom Kasiona".

- Slikao se i imao je rusku pratnju sa sobom. Nije li to bio lep prizor. Stojeći na vrhu Kasiona, "tigar Kasiona". Još nismo završili ni sa "Lavom diplomatije" - rekla je Al-Šibl.

Asad se smeje i kaže Al-Šibl da, ako bi Al-Hasan želeo da promeni svoje ime, "morao bi da potraži novu životinju", na šta Al-Šibl odgovara: "Oni su te životinje."

U drugom procurelom snimku, Al-Šibl se hvali vojnim sposobnostima Sirije i umanjuje značaj uličnih taktika libanskog Hezbolaha, koji je poslao hiljade boraca da podrže Asada i njegove snage na početku ustanka 2011. godine.

- I mi imamo rakete. Sirijska vojska je naučila i stekla iskustvo koje sada može da prenosi drugim vojskama. Rusi su to rekli. Na početku je Hezbolah govorio: "Mi smo gospodari uličnog ratovanja, mi to umemo." Ali sada ćute, više se ne čuju - rekla je.

Al-Šibl, koja je preminula u julu 2024. nakon povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, takođe je pitala Asada kako se oseća kada vidi svoje postere na ulicama Sirije.

- Iskreno, ne osećam ništa, oči ih ne vide, niti um - rekao je Asad.