Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posetiće Ujedinjeno Kraljevstvo u ponedeljak, 8. decembra.

Zelenski je ovo objavio tokom Vojnog molitvenog doručka, prema dopisniku Ukrinforma.

Na pitanje novinara da li planira da poseti Ujedinjeno Kraljevstvo u ponedeljak, 8. decembra, Zelenski je odgovorio: „Da“.

Takođe je dodao da očekuje izveštaj sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i bezbednost Rustema Umerova o ishodu pregovora u SAD kasnije tog popodneva.

Prethodna poseta bila u oktobru

Kako je izvestio Ukrinform, prethodna poseta ukrajinskog predsednika Ujedinjenom Kraljevstvu održana je 24. oktobra. Tada se Volodimir Zelenski sastao sa kraljem Čarlsom III od Ujedinjenog Kraljevstva i premijerom Kirom Starmerom. Sastanak Koalicije voljnih održan je i u Londonu 24. oktobra.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlanetaSVE OČI UPRTE U KUŠNERA I NJEGOVO PERO! Treći dan pregovora o Ukrajini na Floridi, ostvaren napredak, ali KLJUČNI korak zavisi od Rusije!
x01 EPA Alexander Kazakov Sputnik Kr.jpg
Planeta"NEMA NEPOVERENJA": Makron POREKAO SVE nakon curenja transkripta razgovora sa Zelenskim i drugim liderima
Emanuel Makron Volodimir Zelenski
PlanetaAVION VOLODIMIRA ZELENSKOG PRATILI VOJNI DRONOVI! Ukrajinski lider poleteo ka Irskoj u pratnji bespilotnih letelica, NIKO ne zna ko ih je poslao i kontrolisao
profimedia-1056047029.jpg
Planeta"AMERIČKA IZDAJA UKRAJINE" Procurio transkript razgovora evropskih lidera, genseka NATO i Zelenskog: "Ne možemo da ostavimo Volodimira samog sa tim ljudima"
Volodimir Zelenski Donald Tramp