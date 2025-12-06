ZELENSKI IDE U POSETU VELIKOJ BRITANIJI: Ukrajinski predsednik potvrdio odlazak
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posetiće Ujedinjeno Kraljevstvo u ponedeljak, 8. decembra.
Zelenski je ovo objavio tokom Vojnog molitvenog doručka, prema dopisniku Ukrinforma.
Na pitanje novinara da li planira da poseti Ujedinjeno Kraljevstvo u ponedeljak, 8. decembra, Zelenski je odgovorio: „Da“.
Takođe je dodao da očekuje izveštaj sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i bezbednost Rustema Umerova o ishodu pregovora u SAD kasnije tog popodneva.
Prethodna poseta bila u oktobru
Kako je izvestio Ukrinform, prethodna poseta ukrajinskog predsednika Ujedinjenom Kraljevstvu održana je 24. oktobra. Tada se Volodimir Zelenski sastao sa kraljem Čarlsom III od Ujedinjenog Kraljevstva i premijerom Kirom Starmerom. Sastanak Koalicije voljnih održan je i u Londonu 24. oktobra.
(Kurir.rs/Ukrinform)