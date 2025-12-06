Slušaj vest

Vojni objekti u Ukrajini biće napadnuti kao odmazda za napad dronom na soliter u Groznom tokom sledeće nedelje, izjavio je danas lider Čečenije Ramzan Kadirov.

- Počevši od sutra pa tokom sledeće nedelje, ukrajinski neonacisti će osetiti naš oštar odgovor. Za razliku od njih, mi nećemo kukavički pucati na civilne ciljeve. Naši napadi će biti usmereni na vojnu i terorističku infrastrukturu ukrajinskih neonacista - rekao je Kadirov u objavi na Telegramu, prenosi TAS.

Prema njegovim rečima, napad na solitere u centru glavnog grada Čečenije sa taktičke tačke gledišta nema nikakvog smisla.

Ukrajinski dron je 5. novembra napao soliter u kompleksu Grozni Siti u administrativnom centru Čečenije.

Fasada zgrade u glavnom gradu te republike u sastavu Ruske Federacije je oštećena, ali nije bilo izveštaja o žrtvama.