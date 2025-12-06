Slušaj vest

Vojni objekti u Ukrajini biće napadnuti kao odmazda za napad dronom na soliter u Groznom tokom sledeće nedelje, izjavio je danas lider Čečenije Ramzan Kadirov.

- Počevši od sutra pa tokom sledeće nedelje, ukrajinski neonacisti će osetiti naš oštar odgovor. Za razliku od njih, mi nećemo kukavički pucati na civilne ciljeve. Naši napadi će biti usmereni na vojnu i terorističku infrastrukturu ukrajinskih neonacista - rekao je Kadirov u objavi na Telegramu, prenosi TAS.

Prema njegovim rečima, napad na solitere u centru glavnog grada Čečenije sa taktičke tačke gledišta nema nikakvog smisla.

Ukrajinski dron je 5. novembra napao soliter u kompleksu Grozni Siti u administrativnom centru Čečenije.

Fasada zgrade u glavnom gradu te republike u sastavu Ruske Federacije je oštećena, ali nije bilo izveštaja o žrtvama.

(Kurir.rs/Blic)

Ne propustitePlanetaKADIROV NAKON NAPADA NA GROZNI OBEĆAO UKRAJINI "LIČNI POKLON": Obećavam da nam neće trebati dugo da odgovorimo
x AP Evgenia Novozhenina.jpg
Planeta"ČEKAMO NAREĐENJE PUTINA ZA RAT SA EVROPOM"! Kadirov: Sve bi se završilo veoma brzo
profimedia0777318597.jpg
PlanetaUKRAJINCI NAPALI ČEČENIJU, RAZNETA BAZA SPECIJALACA "AHMATA"! Ogromna eksplozija zaparala noćno nebo, Kadirov će POBESNETI: Pogođena i tajna služba (FOTO/VIDEO)
Ramzan Kadirov Ahmat
PlanetaŽESTOK NAPAD NA ČEČENIJU! Ukrajinci razneli dronom objekat FSB-a, objavljen snimak UDARA koji će razbesneti Kadirova! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-02 122018.jpg