U pucnjavi u ilegalnom baru u južnoafričkom gradu Pretoriji poginulo je 11 ljudi, uključujući trogodišnjeg dečaka
Planeta
PUCNJAVA U ILEGALNOM BARU, 11 MRTVIH: Među njima i dečak (3), horor u Pretoriji!
U pucnjavi u ilegalnom baru u južnoafričkom graduPretoriji poginulo je 11 ljudi, uključujući trogodišnjeg dečaka, saopštila je danas policija.
Ranjeno je 14 ljudi, a traga se za trojicom osumnjičenih, prenosi agencija Rojters.
"Među poginulima je troje maloletnika: dečaci od 3 i 12 godina i jedna šesnaestogodišnja devojčica", saopštila je policija.
Južna Afrika ima jednu od najviših stopa ubistava na svetu, sa prosekom od oko 60 dnevno.
(Kurir.rs/Beta)
