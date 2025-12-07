Slušaj vest

U pucnjavi u ilegalnom baru u južnoafričkom graduPretoriji poginulo je 11 ljudi, uključujući trogodišnjeg dečaka, saopštila je danas policija.

Ranjeno je 14 ljudi, a traga se za trojicom osumnjičenih, prenosi agencija Rojters.

"Među poginulima je troje maloletnika: dečaci od 3 i 12 godina i jedna šesnaestogodišnja devojčica", saopštila je policija.

Južna Afrika ima jednu od najviših stopa ubistava na svetu, sa prosekom od oko 60 dnevno.

(Kurir.rs/Beta)

