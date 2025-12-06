Slušaj vest

Sedam osoba je poginulo, a 11 povređeno u saobraćajnoj nesreći u kojoj je putnički autobus udario u kamion u okrugu Bahče na auto-putu Tarsus-Adana-Gaziantep u turskom gradu Osmanije.

Autobus, koji je saobraćao od Izmira do Gaziantepa, udario je u zadnji deo kamiona, nakon što je na kamionu pukla guma i zaustavio se na putu, prenela je Anadolija.

Autobus je vozio A. A. (42), dok je kamionom upravljao H. K. (52).

Na lice mesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i policije.

Gubernatorska služba Osmanije saopštila je da se nastavljaju napori u cilju identifikacije poginulih, dok je deo auto-puta zatvoren za saobraćaj.

