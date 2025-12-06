Slušaj vest

Kina je danas ispalila tri baklje sa jednog grebena prema filipinskom avionu koji je patrolirao iznad Južnog kineskog mora, saopštila je Obalska straža Filipina.

Filipinski zvaničnici su dodali da državni istraživački avion nije oštećen bakljama ispaljenim sa grebena Subi koji je pod kineskom okupacijom.

Peking ispaljuje baklje sa okupiranih ostrva i grebena kao upozorenje stranim avionima da se udalje iz prostora koji Kina smatra svojim.

"Avion Biroa za ribarstvo i vodene resurse snimio je tri baklje ispaljene sa grebena prema avionu tokom njegovog zakonitog preleta", saopštila je filipinska Obalska straža i dodala da je "cilj tih letova praćenje morske sredine, procena stanja ribljih resursa i obezbeđivanje bezbednosti i dobrobiti filipinskih ribara".

Manila to područje, na koje polaže pravo, naziva Zapadnim filipinskim morem.

Obalska straža je dodala da je patrolni avion kod grebena Subi uočio kineski bolnički brod, dva broda kineske obalske straže i još 29 usidrenih brodova kineske policije i vojske.

Subi je jedan od sedam spornih i uglavnom potopljenih grebena koje je Kina pre više od deset godina pretvorila u vojne baze zaštićene raketnim sistemima, po rečima američkih i filipinskih vojnih zvaničnika.

Filipinski avion je prošao i blizu šest spornih, veštačkih ostrva, a obalska straža je saopštila da je njegova misija, uprkos kineskim pretnjama, uspešno završena.

Sjedinjene Američke Države (SAD) nemaju teritorijalne pretenzije u Južnom kineskom moru, ali su u obavezi da brane Filipine, svog najstarijeg saveznika u Aziji, dok su u sporove u tom moru uključeni i Vijetnam, Malezija, Brunej i Tajvan.