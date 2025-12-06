Slušaj vest

Žena (48) poginula je danas u Madridu nakon što je, zajedno sa svoje dvoje trogodišnje dece, pala sa desetog sprata stambene zgrade. Deca su preživela pad, ali su zadobila teške povrede.

Kako prenosi španski list El Pais, u stanu su se u trenutku nesreće nalazili samo majka i njena deca. Jedno dete prebačeno je u Univerzitetsku bolnicu „12. oktobar“, dok je drugo zbrinuto u Dečjoj bolnici Ninjo Hesus, a oba su u kritičnom stanju.

Ekipe hitne pomoći i policije stigle su oko 9 časova u ulicu Rikardo Ortiz u madridskom okrugu Sijudad Lineal, ali uprkos brzoj intervenciji nisu uspele da spasu ženu.

Izvori bliski istrazi navode da je isključena mogućnost porodičnog nasilja te da se sumnja na samoubistvo. Nakon prvog odgovora opštinske policije i vatrogasaca, slučaj je preuzela državna policija Španije.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

