Neverovatna tragedija dogodila se u Tenesiju kada su 50-godišnji deda i njegova tromesečna unuka pronađeni mrtvi u svojoj kući, pošto su ih napali njihovi pitbulovi, koji su poznati u kraju po ranijim napadima.

Policija je bila prinuđena da upuca i usmrti svih sedam pasa kako bi prišla žrtvama, koje su, nažalost, već bile mrtve kada su policajci stigli.

Napad se dogodio u sredu popodne, a policija je pronašla beživotno telo 50-godišnjeg Džejmsa Aleksandera Smita u njegovoj kući, dok je njegova tromesečna unuka imala ujede od razjarenih pasa. Policija, koja je morala da upuca pse da bi prišla žrtvama, utvrdila je da je beba već bila mrtva kada sust igli na mesto događaja.

Komšija Brajan Kirbi, koji je samo nedelju dana ranije gledao kako isti psi ubijaju njegovu mačku, rekao je da je zatekao majku bebe kako vrišti na ulici. Uprkos ranijim napadima na životinje u kraju, Kirbi je rekao da nikada nije pomislio da bi psi mogli napasti ljude.

Rebeka Adams, koja živi preko puta porodične kuće u kojoj se dogodila trageidja, rekla je da je majka bebe vikala "moja beba" kada su vlasti stigle na mesto tragedije. Prema njenim rečima, porodični pitbulovi često su lomili ogradu i napadali druge životinje u komšiluku.

"Videla sam da su agresivni prema životinjama, ali nikada nisam pomislila da bi isto uradili deci", rekla je Adams.

Vlasti ispituju prošlost pasa i porodice

Vlasti sada istražuju istorijat pasa i proveravaju da li je ranije bilo problema sa životinjama ili porodicom. Ova tragedija je šokirala lokalnu zajednicu i otvorila ozbiljna pitanja o odgovornosti vlasnika i upravljanju opasnim psima. Istraga se nastavlja, dok porodica i komšije pokušavaju da se nose sa gubitkom i tragedijom koja je pogodila njihov dom.