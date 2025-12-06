PITBUL USMRTIO BEBU Horor na Zakintosu, roditelji zadržani u pritvoru
Na grčkom ostrvu Zakintos dogodila se teška tragedija kada je porodični pitbul napao i usmrtio bebu staru 18 meseci. Nesreća se odigrala u mestu Agios Leontas, gde je dete, koje se nedavno vratilo iz kupovine sa roditeljima, bilo u dvorištu svoje kuće.
Prema navodima portala Protothema, mališan se približio porodičnom psu, koji ga je iz nepoznatog razloga iznenada napao i naneo mu teške povrede. Roditelji su, u panici, nešto posle 13 časova pozvali hitnu pomoć, a dete je odmah prevezeno u bolnicu. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Otac deteta je albanskog porekla, majka Britanka, a porodica godinama živi na Zakintosu. Tragični događaj duboko je potresao lokalnu zajednicu, dok su nadležni organi pokrenuli istragu o okolnostima napada. Roditelji se trenutno nalaze u pritvoru.
Kurir/Protothema