Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u subotu, 6. decembra 2025. godine u 17,46 časova, na području severo-istoka Irana.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 37.2188 i dužine 58.3728.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.

Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs

