Broj obraćanja građana za predstojeću "Direktnu liniju" sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom premašio je 255.000, saopšteno je u programu televizijskog kanala Rusija 1.

Urednici programa naveli su da je ovogodišnji odziv izuzetno veliki:

"Obim obraćanja je zaista ogroman. Već je stiglo više od 255.000 pitanja".

Prema statistici, 33 odsto pitanja poslali su muškarci, dok 67 odsto dolazi od žena.

Tradicionalna konferencija za medije na kojoj ruski predsednik sumira rezultate odlazeće godine i "Direktna linija" biće održani 19. decembra u 10 časova po centralnoevropskom vremenu. Prikupljanje pitanja počelo je 4. decembra u 15 časova i trajaće sve do završetka same emisije.