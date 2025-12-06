RUSI NA DIREKTNOJ VEZI S PUTINOM: Više od 255.000 ljudi pisalo predsedniku, 70 odsto pitanja poslale žene
Broj obraćanja građana za predstojeću "Direktnu liniju" sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom premašio je 255.000, saopšteno je u programu televizijskog kanala Rusija 1.
Urednici programa naveli su da je ovogodišnji odziv izuzetno veliki:
"Obim obraćanja je zaista ogroman. Već je stiglo više od 255.000 pitanja".
Prema statistici, 33 odsto pitanja poslali su muškarci, dok 67 odsto dolazi od žena.
Tradicionalna konferencija za medije na kojoj ruski predsednik sumira rezultate odlazeće godine i "Direktna linija" biće održani 19. decembra u 10 časova po centralnoevropskom vremenu. Prikupljanje pitanja počelo je 4. decembra u 15 časova i trajaće sve do završetka same emisije.
Prošle godine stiglo je čak 1,2 miliona pitanja građana. Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima.
Kurir.rs/RIA Novosti